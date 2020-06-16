В Улан-Удэ 41-летняя горожанка жестоко обращалась со своими детьми

Горе-мамаша привлекается к уголовной ответственности



В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 41-летней горожанки по факту жестокого обращения с несовершеннолетними детьми, сообщили в МВД по Бурятии.



Этот факт выявлен правоохранителями после обращения в полицию ее сестры в апреле текущего года. Выехавший на место происшествия сотрудник ПДН зафиксировала у ребятишек в возрасте пяти лет (мальчика и девочки) следы от телесных повреждений. В доме отсутствовала еда, наблюдалась антисанитария.



Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что побои малолетним наносились периодически в течение длительного времени. Кроме того, медики диагностировали у них недоедание. В тот же день органами опеки и попечительства дети были изъяты из семьи и переданы на воспитание сестре горе-мамаши.



Отметим, что по приезду сотрудника ПДН хозяйка дома оказала ей активное физическое сопротивление. В результате Следственным комитетом в отношении нее возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.



Злоумышленница ранее привлекалась к административной ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, когда им не исполнилось и года. Тогда гражданка на некоторое время была ограничена в родительских правах, а несовершеннолетние переданы бабушке.



Сейчас женщина будет лишена родительских прав. Она нигде не работает, с детьми проживала одна. Материалы уголовного дела направлены в Следственное управление СКР по Бурятии для дальнейшего расследования.



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