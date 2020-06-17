Будущее на пороге

«Сколково» - это цветочки. Ягодки начнутся, когда в полную силу заработает ТОР «Бурятия»

ТОР, к слову, расшифровывается как «территория опережающего развития». И, соответствуя этому названию, республика с гордостью представила… проект по производству деревянных ложек.

Конечно же, это далеко не все инновации, представленные шокированной общественности. Есть еще производство жестяной банки, мешочной крафт-бумаги и прочее. В общем, скоро мы разорвем российские и международные рынки, словно Тузик грелку.Двигаясь навстречу прогрессу семимильными шагами, мы скоро переплюнем достижения лучших российских разработчиков. И на смену устаревшему роботу Федору придет наш, усовершенствованный робот Баир.Но пока – деревянные ложки. Кто-то может смеяться над этим, дескать, позапрошлый век. Но на самом деле логика авторов проста: сейчас в моде экологическая еда. А значит, следующий этап – экологические ложки. Просто надо смотреть наперед.Нарисовал Укусика Покусай