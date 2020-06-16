Испытание коронавирусом проходим достойно

Александр Иринчеев высоко оценил работу медиков в условиях эпидемии



В Бурятии и в Улан-Удэ постепенно ослабляются жесткие ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Самый последний шаг – разрешена (с соблюдением необходимых требований) работа предприятий общественного питания. Жизнь постепенно налаживается. Однако медики по-прежнему на переднем крае борьбы с заболеванием, продолжают работать в очень напряженном режиме. В этом режиме они встретят 21 июня - День медицинского работника.



С профессиональным праздником коллег поздравляет Александр Иринчеев, депутат Улан-Удэнского городского совета (зампред Комитета по социальной политике). Как известно, он врач по профессии. Тридцать лет проработал в системе здравоохранения республики. Затем трудился первым заместителем мэра Улан-Удэ. Не понаслышке знает, что такое жизнь медика и какие замечательные люди работают в этой отрасли, которая нужна - без малейшего преувеличения - любому человеку.



Также Александр Иринчеев является председателем РОО «Медицинская палата Республики Бурятия». В палату входят около двух тысяч врачей, а также некоторое число медсестер. Общественная организация объединяет медиков независимо от того, работают они в государственной системе здравоохранения или заняты в частных медучреждениях.



- Улан-Удэнский городской совет оперативно отреагировал на ситуацию. Одним из первых, за счет средств депутатов, оказал благотворительную помощь вирусологическим лабораториям Роспотребнадзора. Мы помним, как резко все произошло в начале эпидемии. И городской совет в течение достаточно длительного времени обеспечивал двухразовым горячим питанием около двадцати работников лабораторий, - рассказывает наш собеседник.



- Коронавирус внес коррективы в деятельность горсовета, депутатов…



- Да, эпидемия внесла коррективы. Так, определенная часть депутатских средств, которые шли на выполнение наказов избирателей, была перенаправлена на дезинфекцию. Но, наказы, конечно, тоже будут выполняться – основной акцент сделали на те, которые касаются наиболее актуальных вопросов жизнеобеспечения города на округах.



Очень серьезная нагрузка пошла, когда началось массовое волонтерское движение по раздаче продуктовых наборов. Депутаты, их помощники, активно принимали участие. Большая работа была проведена в преддверии 9 мая. К сожалению, торжественное вручение юбилейных медалей провести не получилось.



- Как их вручали ветеранам?



- Провели это индивидуально, на дому. Учитывая введенные ограничения на контакт с пожилыми людьми, в основном, выходили на родственников. Одновременно, конечно, вручали соответствующие подарки.



Работа по вопросам, поступающим от жителей округов, продолжается и в период ограничений. Личные приемы ограничены, все идет по телефону. Определенная деятельность на округах в первоначальный период эпидемии затихла, но, в целом, работа не ослабла. Так, все руководители ТОСов на прямой связи со мной, со всеми депутатами горсовета. Мы реагируем на все возникающие вопросы. Я заметил, что в период эпидемии народ достаточно серьезно самоорганизовался, активизировались общественные организации жителей на округах. С соблюдением правил, проводят акции по очистке территорий, благоустройству.



- Ваше мнение о сегодняшнем положении. О работе медиков в условиях эпидемии.



- Я считаю, что республика достойно выходит из сложнейшей ситуации, которая отмечается не только у нас, но и в мировом масштабе. В мире никто не был готов к такому. Здравоохранение отработало и отрабатывает тоже абсолютно достойно. Эпидемия показала, что наше медицинское сообщество консолидировано, ответственно. Врачи инфекционной больницы, других «ковидные» стационары пошли на добровольную изоляцию. И тогда не было никакой информации о выплатах – тема материальных стимулов появилась гораздо позже, через несколько недель. А как отработала первичная сеть? Я не помню, чтобы массово ходили в противочумных костюмах – такого никогда не было у нас в республике. Были противочумные отряды. Но так, чтобы массового! Система здравоохранения Бурятии вместе с городской, республиканской властью отработали исключительно достойно. Показали профессионализм. Не надо этого умалять.



«Первичка», наряду с теми медиками, кто ушли на изоляцию, отработала просто героически. По всей республике. Что такое сделать на округе тысячу обходов! Каждый контакт исследуется несколько раз, индивидуально, на дому. Что такое проработать в противочумном костюме всю смену!

Да, в республике зафиксированы смерти коронавирусных больных. Но их число невелико, мы отличаемся от соседей, от ситуации по России – у нас смертность одна из самых низких.



Медиков поддерживали всем миром. РОО «Медицинская палата Республики Бурятия» - единственная в России «Медицинская палата», через благотворительный счет которой прошли порядка 120 миллионов рублей помощи на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования для инфекционной больницы.



- Приведите пример – кто помог финансами?



- «Желдормаш» (в эту компанию входит ЛВРЗ – прим.) перечислил 3,5 миллиона рублей. Пять миллионов рублей перечислил ЦКК, один миллион - «Барис фуд». В числе спонсоров - ООО «Навартис Фарма» (полтора миллиона рублей). Серьезные средства пришли от акционерного общества «ИнтерРАО – электрогенерация» - около двадцати миллионов рублей. Большая сумма пришла из «Фонда развития Дальнего Востока» - это тоже внебюджетные средства.



По словам, нашего собеседника, в последние годы были достаточно серьезные «атаки» на медицинское сообщество.



- Но сейчас, я думаю, все люди лучше поняли роль врачей, что не каждый пойдет в эту профессию, что это очень сложная профессия. Врачи - не боги, они имеют право на ошибку. Во всем мире статьи в отношении врачебных ошибок декриминализированы. Врач несет ответственность за неоказание помощи, за халатность. Думаю, после эпидемии коронавируса призывы карать за врачебную ошибку, вообще, не будут иметь основы, уверен Александр Иринчеев.



- Ваши пожелания перед профессиональным праздником.



- Надо сказать огромное спасибо медицинским работникам. Они показали, что наша система здравоохранения работает, обладает возможностями мобилизоваться и работать в сложных условиях. Было много реорганизаций, оптимизаций, моментов, которые мы критикуем. Но медики продолжают вести свою работу достойно, очень ответственно и профессионально, что сейчас доказано в очередной раз.



Хочу поздравить всех наших медицинских работников. Спасибо за самоотверженный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Всем любви и понимания окружающих!



Фото: «Номер один»



