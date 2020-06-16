В Улан-Удэ ищут укравшего деньги у 89-летней пенсионерки

Мужчина вынул у бабушки из кармана кофты кошелек

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который днем 5 июня в салоне сотовой связи на улице Гагарина в Улан-Удэ совершил кражу денег у 89-летней пенсионерки, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина встал в очереди за пожилой клиенткой и, плотно приблизившись к ней, вынул из кармана кофты кошелек с наличными в сумме 5,5 тысячи рублей. После чего скрылся.: европеец, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.куртка и кепка и туфли черного цвета, джинсы синие. На лице защитная маска. При себе имел рюкзак черного цвета с синей надписью «Adidas».При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам:Фото: МВД по Бурятии