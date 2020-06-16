В Бурятии сокращаются площади сельскохозяйственных земель

Они активно передаются угольной и золотодобывающей промышленности



Планы по развитию аграрного сектора экономики Бурятии могут разбиться о дефицит сельскохозяйственных земель. Сейчас их насчитывается чуть более 2,7 миллиона гектаров или 7,9% от общей площади региона, сообщает республиканское управление Росреестра.



Оно завершило формирование ежегодного (2019 г.) отчета о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям. По его информации, в сравнении с предыдущими отчетными данными площадь земель сельскохозяйственного назначения, несмотря на вовлечение в оборот земель запаса общей площадью 0,8 тысячи гектаров, уменьшилась в целом на 3,7 тысячи гектаров.



«Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения объясняется переводом земель в категорию земель населенных пунктов на основании проводимой в республике работой по разработке и утверждению генеральных планов, внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов», - поясняют в Росреестре.



Основные изменения отмечаются в Иволгинском, Хоринском, Тарбагатайском, Кабанском районах. Наиболее значимыми по площади можно выделить участки площадью 557 гектаров, переданных для религиозных целей в Хоринском районе (улус Алан) и 233 гектара в селе Сужа Иволгинского района для историко-культурной и рекреационной деятельности в районе памятника археологии – Гуннское городище.



Кроме того, на основании распоряжений правительства республики Бурятия осуществлен перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности на площади 1,7 тысячи гектаров. Здесь изменения затронули в основном Мухоршибирский, Еравнинский и Джидинский районы. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности в Мухоршибирском и Еравнинском районах осуществляется ежегодно: в Мухоршибирском районе – для разработки Тугнуйского угольного разреза, в Еравнинском районе – для добычи рассыпного золота.

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По данным государственного учета общая площадь Бурятии по состоянию на 1 января 2020 года не изменилась и составляет чуть более 35 миллионов гектаров. Большую часть территории республики занимают земли лесного фонда – почти 30 миллионов гектаров (76,6%), земли сельскохозяйственного назначения – 27,6 миллиона гектаров (7,9%), земли водного фонда – немногим более 2 миллионов гектаров (6%), примерно столько же приходится на долю земель особо охраняемых территорий (6%), на земли запаса – 592 тысячи гектаров (1,7%), площадь категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения составила – 497 тысячи гектаров (1,4%), земель населенных пунктов – 157 тысяч гектаров (0,4%).



За прошедший 2019 год площадным изменениям подверглись все категории земель, за исключением земель водного фонда. Но если изменения по земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий не очень существенны, то категории земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и запаса претерпели значительные изменения.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

