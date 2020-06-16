В Бурятии на выплаты первенцам направили свыше 280 миллионов рублей

В республике эту меру социальной поддержки получают 6 300 малышей







В Бурятии ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком трех лет получают 6,3 тысячи человек. Сумма финансирования за 5 месяцев 2020 года составила 281,3 миллиона рублей. Для региона нацпроектом «Демография» на эти цели а предусмотрено чуть более 1 млрд рублей из средств федерального бюджета, сообщили в минсоцзащиты республики.



В числе получателей – семьи, в которых после 1 января 2018 года родился (усыновлен) первенец и, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Бурятии он составляет – 24000 рублей.



В Хоринском районе, в семье Белоусовых в 2019 году родился первенец. Девочку назвали Марией, которой пока нет еще и года.



«Будучи беременной, я уже знала обо всех выплатах, которыми смогу воспользоваться после рождения Машеньки, - рассказывает мама малышки Анастасия Белоусова. – До декретного отпуска работала в Центре занятости Хоринского района, супруг тоже работает. Ограничительные мероприятия, к счастью, практически не коснулись нашей семьи. Муж продолжает трудиться. И, конечно же, существенную долю в семейном бюджете занимают выплаты на дочку. Я получаю пособие на ребенка, ежемесячную «путинскую» выплату, а также при рождении Маши мне выплатили единовременную выплату на первенца в размере 24 тысячи рублей».



Как ранее подчеркивал президент России Владимир Путинв стране, по разным оценкам, около 70–80 процентов семей с низкими доходами, к которым относятся и семьи с детьми.



«Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка в месяц», - пояснял в своем выступлении глава государства.



В Бурятии размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей – прожиточный минимум для детей в регионе за второй квартал 2019 года.



«Новая ежемесячная выплата на первенца и другие меры социальной поддержки для семей с детьми стали существенной поддержкой для многих жителей республики. Отмечу, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно для граждан, у которых в это время предусматриваются сроки пересмотра права (т.е. ребенок достиг возраста одного года, полутора лет, двух лет), выплата продлевается автоматически без подачи документов», - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



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