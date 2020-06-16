В Бурятии простились с участником Олимпиады-1984 в Сараево

За годы спортивной карьеры Николай Калашников завоевал много наград и званий



Бурятия проводила сегодня в последний путь участника Олимпийских игр в Сараево – 1984 года, чемпиона республики среди ветеранов – 1993, пятнадцатикратного чемпиона Улан-Удэ среди учителей по лыжным гонкам Николая Калашникова, сообщило минспорта республики.



Николай Феоктистович родился 14 мая 1956 года в селе Шаралдай в семье передового механизатора-ремонтника. За годы спортивной карьеры завоевал много наград и званий, среди них: чемпион Краснознаменного Дальневосточного военного округа по легкой атлетике среди войск правительственной связи, четырехкратный чемпион БГПИ по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта по зимнему многоборью ГТО (1981).



Огромную любовь к спорту и приверженность к здоровому образу жизни передал своим многочисленным воспитанникам из Мухоршибирской детской спортивной школы, Детской юношеской спортивной школы ДСО «Буревестник», Спортивного клуба общества профсоюзов, многих школ Улан-Удэ. В ответ ученики всегда отвечали высокими результатами и уважением.



Николай Феоктистович – замечательный друг, остроумный собеседник, заботливый тренер и уверенный наставник, - спортивная общественность республики в его лице понесла невосполнимую утрату. Минспорта приносит соболезнования всем родным и близким Николая Феоктистовича.



Фото: минспорта Бурятии

