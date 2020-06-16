Глава Бурятии принял Добдон ламу

Священнослужитель получил высшую буддийскую монашескую степень в традиции Гелуг









Впервые с 30-х годов прошлого века бурятский священнослужитель получил в Индии научную степень академика буддийских философских наук «лхарамба» и прошел полный курс обучения в индийском Брейбун Гоман дацане. Гелонга Лобсан Тенпа, в миру Добдона Максарова, принял сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Торжественное награждение дипломами докторов буддийской философии прошло в декабре 2019 года в дни учений Далай-ламы XIV, которые были посвящены 600-летней годовщине достижения Просветления основоположника школы гелугпа Чже Цонкапы. Добдон Максаров на пути к этому признанию прошел многолетнее обучение.



Геше лхарамба – это высшая буддийская монашеская степень в традиции Гелуг тибетского буддизма. Программа Гелуг, требующая от 12 до 20 лет, основана на запоминании текстов и ритуализованных дебатах. Ежегодно по завершении обучения устраиваются экзаменационные дебаты, курируемые настоятелем училища. Тема дебатов выбирается из пройденных предметов настоятелем непосредственно перед состязанием, так что кандидаты не имеют возможности предварительной подготовки. По результатам экзамена настоятель присуждает звания геше в одной из четырёх разновидностей: догрампа, лингце, цорампа или лхарампа.



«Для всего бурятского народа и для буддистов России это важное событие, для нас это ценно и значимо, что в нашей стране есть лхарамба. Таких высот достигают редкие люди, обладающие особенной волей и внутренней силой», - отметил глава Бурятии.



Добдон Максаров родился в 1977 году на станции Степь Забайкальского края. В возрасте 17 лет он стал послушником Цугольского дацана, расположенного в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа. Затем последовала учеба в монастыре Дрепунг Гоманг в индийском штате Карнатака по курсу буддийской философии. В 2018 году он завершил свое образование, которому посвятил 23 года: 16 лет общего курса философии, шесть лет подготовки к экзаменам на звание геше лхарамба и год изучения Тантры в монастыре Гьюмед. Добдон лама рассказал главе Бурятии о своих планах проводить лекции и трансляции в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане.



Фото: egov-buryatia.ru