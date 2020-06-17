Лето, канувшее в Лету

Пока власти спорят о датах открытия детских лагерей, родители выбирают своим чадам дачи и деревни



Ограничения по коронавирусу внесли значительные изменения в планы россиян относительно летнего отдыха детей. Половина родителей в этом году на летние каникулы оставит школьников дома, сообщает портал



В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.



В каждой второй семье дети проведут лето в родном городе. Еще 31% родителей отправит детей-школьников на летние каникулы в деревню или на дачу. Пять процентов респондентов планируют устроить летний отдых своим детям на Черноморском побережье, 3% — в оздоровительном лагере. Два процента родителей надеются организовать детям отдых в другом городе, 1% — за границей. Среди прочих мест для летнего детского отдыха 6% родителей назвали пребывание у родственников, в санаториях и на спортивных сборах.



Регионы страны по-разному снимают карантинные ограничения, однако очевидно, что организация детского отдыха в этом году значительно отличается от прошлого года. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным прошлым летом, вдвое больше родителей оставят детей на каникулы дома. Все виды перемещений по стране и за рубеж планирует значительно меньшее число родителей. Пришкольные лагеря отменили. Неизменно лишь число семей, которые организуют детский летний отдых на даче или в деревне.







При этом в республиканском бюджете на отдых 45 тысяч детей заложено 260 миллионов рублей. В возрасте от семи до пятнадцати лет их в Бурятии насчитывается 131 тысяча. Однако пандемия коронавируса изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей.



Срок открытия лагерей определялся на 1 июля. Причем, из списка лагерей заранее исключались палаточные. Роспотребнадзор выразил сомнения о том, что в палаточных лагерях удастся выстроить эффективные «антиковидные» барьеры.



Впрочем, в конце минувшей недели Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом актуальной эпидемиологической ситуации в регионе и вовсе принял решение перенести начало работы детских лагерей. В «Вопрос открытия летней оздоровительной кампании



Выходит, сейчас уже идет речь о том, что попытаться организовать одну или две укороченные смены в августе. Таким образом, родители, махнувшие рукой на государство и решившие оставить детей дома (на даче или отправить в деревню к родне), наиболее прозорливы. Ведь понятно, что число детей, которые попадут в августовские смены лагерей, окажется ничтожно малым даже по сравнению с плановыми показателями «оздоровления» (в республике – около трети школьников).



Поневоле возникает вопрос. Может быть, правы были те депутаты Народного Хурала, которые еще в самом начале обсуждения проблемы предлагали перенаправить бюджетные деньги, выделенные для организации детского отдыха (260 миллионов рублей), на материальную помощь детям (читай – семьям), которые находятся в трудной жизненной ситуации или относятся к категории малоимущих?



В конце концов, уже очевидно, что нынешнее детское лето кануло в Лету, не успев начаться.



Фото: pixabay.com Ограничения по коронавирусу внесли значительные изменения в планы россиян относительно летнего отдыха детей. Половина родителей в этом году на летние каникулы оставит школьников дома, сообщает портал SuperJob В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.В каждой второй семье дети проведут лето в родном городе. Еще 31% родителей отправит детей-школьников на летние каникулы в деревню или на дачу. Пять процентов респондентов планируют устроить летний отдых своим детям на Черноморском побережье, 3% — в оздоровительном лагере. Два процента родителей надеются организовать детям отдых в другом городе, 1% — за границей. Среди прочих мест для летнего детского отдыха 6% родителей назвали пребывание у родственников, в санаториях и на спортивных сборах.Регионы страны по-разному снимают карантинные ограничения, однако очевидно, что организация детского отдыха в этом году значительно отличается от прошлого года. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным прошлым летом, вдвое больше родителей оставят детей на каникулы дома. Все виды перемещений по стране и за рубеж планирует значительно меньшее число родителей. Пришкольные лагеря отменили. Неизменно лишь число семей, которые организуют детский летний отдых на даче или в деревне. Как сообщал «Номер один» , нынешним летом в загородных лагерях и санаториях Бурятии должны были отдохнуть 28 345 детей, 12 500 из которых находятся в трудной жизненной ситуации. Это в 1,6 раза меньше, чем планировалось. Цифры были оглашены на заседании рабочей группы, созданной для контроля за реализацией республиканского закона о праве детей на отдых и оздоровление. Совещание проходило в режиме видеоконференции.При этом в республиканском бюджете на отдых 45 тысяч детей заложено 260 миллионов рублей. В возрасте от семи до пятнадцати лет их в Бурятии насчитывается 131 тысяча. Однако пандемия коронавируса изменила ранее утвержденный план организации летнего отдыха детей.Срок открытия лагерей определялся на 1 июля. Причем, из списка лагерей заранее исключались палаточные. Роспотребнадзор выразил сомнения о том, что в палаточных лагерях удастся выстроить эффективные «антиковидные» барьеры.Впрочем, в конце минувшей недели Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом актуальной эпидемиологической ситуации в регионе и вовсе принял решение перенести начало работы детских лагерей. В «Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться в конце июля », - сообщили в пресс-службе правительства республики.Выходит, сейчас уже идет речь о том, что попытаться организовать одну или две укороченные смены в августе. Таким образом, родители, махнувшие рукой на государство и решившие оставить детей дома (на даче или отправить в деревню к родне), наиболее прозорливы. Ведь понятно, что число детей, которые попадут в августовские смены лагерей, окажется ничтожно малым даже по сравнению с плановыми показателями «оздоровления» (в республике – около трети школьников).Поневоле возникает вопрос. Может быть, правы были те депутаты Народного Хурала, которые еще в самом начале обсуждения проблемы предлагали перенаправить бюджетные деньги, выделенные для организации детского отдыха (260 миллионов рублей), на материальную помощь детям (читай – семьям), которые находятся в трудной жизненной ситуации или относятся к категории малоимущих?В конце концов, уже очевидно, что нынешнее детское лето кануло в Лету, не успев начаться.Фото: pixabay.com