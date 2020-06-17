Проблему помощи школьникам «16+» поднял Совет Федерации

В верхней палате парламента РФ предложили увеличить возраст детей для единовременной выплаты
Совет Федерации предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по образованию и науке Лилию Гумерову.
«Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от трех до 16 лет. По предложению субъектов федерации мы предложили расширить круг получателей», — сказала она. после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Гумерова выразила уверенность, что это предложение поддержат, если позволит бюджет. Она подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить «единообразие».
«С одной стороны, ребенок в законодательстве — до 18 лет. С другой стороны, есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права»,- сказала она.
Напомним, странная возрастная сегрегация школьников подвергалась резкой критике и в Бурятии. В итоге по поручению главы республики Алексея Цыденова была организована доставка продуктовых наборов семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей старше 16 лет. Ее получают семьи на детей, рожденных до 11 мая 2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет. Детей такого возраста в республике 23 440 человек. На приобретение продуктовых наборов им из средств фонда непредвиденных расходов выделено более 26 миллиона рублей, сообщал «Номер один».
Фото: egov-buryatia.ru
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