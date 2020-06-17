17.06.2020
В Забайкалье ЛЭП убила восемь голов скота

В Забайкалье ЛЭП убила восемь голов скота

Очевидцы полагают, что причиной инцидента стало аварийное состояние опор ЛЭП

В Забайкальском крае в селе Хара-Шибирь от удара током от высоковольтных проводов погибли  домашние животные – одна лошадь семь голов КРС, сообщает очевидец инцидента в Instagram в группе «Аноним_03».

По его словам, причиной гибели животных стало аварийное состояние опор местной линии электропередач. «А если бы на месте бедных животных оказались бы люди - страшно подумать», - отмечает автор поста.

Сего тревогой трудно не согласиться.

Фото: anonym_03
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