В Бурятии умер четырнадцатый пациент с коронавирусом

В республике общее число случаев COVID-19 достигло 2392, плюс 51 ко вторнику



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2392. Это на 51 больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 1295 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1507 человек, умерли 14 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 51 нового случая COVID-19: два человека – прибывшие из регионов РФ, пять человек – работники с рудника п. Ирокинда, девять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1345 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 493 больных, из них 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 378 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – шесть больных (трое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 100 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1908 человек, с нарастающим итогом – от 136 542 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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