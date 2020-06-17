В Бурятии завершено расследование уголовного дела лесной ОПГ

Десять ее участников незаконно вырубили древесины на 9 миллионов рублей



В Бурятии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной заготовки древесины на территории Прибайкальского лесничества, совершенной организованной группой. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 9 миллионов рублей, сообщили в республиканском МВД.



В ходе следствия установлены девять эпизодов противоправной деятельности. Десять жителей Прибайкальского и Джидинского районов республики с июня по сентябрь 2019 года незаконно заготовили около 600 кубометров сосны и лиственницы.



Организатором группы «черных лесорубов» являлся ранее не судимый 33-летний житель Прибайкальского района.



В организованной группе существовали строгая иерархия с безусловным авторитетом руководителя и четкое распределение обязанностей. В целях конспирации в лесных массивах выставлялись так называемые «фишки» - дозоры. Кроме того, для предупреждения лиц, непосредственно занимавшихся незаконными рубками, использовались средства сотовой связи и радиостанции.



Транспортировка и сбыт незаконно заготовленной древесины подозреваемым были организованы с использованием документов индивидуального предпринимателя.



В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного материального ущерба наложен арест на орудия преступления, транспортные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более миллиона рублей.



Расследование по уголовному делу представляло собой особую сложность в связи с большим числом эпизодов преступлений и большим количеством лиц, привлеченных к уголовной ответственности. В ходе следствия была осмотрена значительная территория лесных массивов, проведено значительное число следственных и оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз.



В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Фото: МВД по Бурятии

