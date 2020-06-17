В Бурятии лесники нашли останки пастуха в сгоревшей стоянке

Ее обнаружили как термоточку с помощью программы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз»



В Бурятии на стоянке погиб животновод. Его обгоревшие останки обнаружила группа лесников, выехавших тушить обнаруженную термоточку, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В нем рассказали, что 16 июня с помощью программы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» в Гусиноозерском лесничестве была обнаружена термоточка. На место незамедлительно отправилась группа из 25 сотрудников Селенгинского лесхоза и гусиноозерского лесничества. В 10 км от села Ташир в местности Бэрхэ Дабан был обнаружен пожар – горела животноводческая стоянка.



«Там дом с пристроем был. Видно, что люди жили, мы приехали там две собаки, кошка бегают. Обгоревшая кровать возле печки стояла, а на кровати человеческие останки обгоревшие лежали» - рассказывает главный лесничий Гусиноозерского лесничества.



Информация об инциденте оперативно передана МВД по Селенгинскому району. Причины и обстоятельства устанавливаются.



«Личность погибшего устанавливается. Предположительно это мог быть пастух, проживавший на фермерской стоянке с 2017 года», - говорит начальник девятого Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Александр Сычев.



Фото: РАЛХ







