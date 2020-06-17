17.06.2020
В Бурятии пьяная автоледи без прав сбила двух женщин

В Бурятии пьяная автоледи без прав сбила двух женщин

Она въехала в стоящий внедорожник УАЗ-31512, а после совершила наезд на людей

В Бурятии накануне около  00:20 на улице Центральная села Новая Курба  Заиграевского района 42-летняя водительница, не имеющая прав  и находясь за рулем ВАЗ -2107 в состоянии алкогольного опьянения,  совершила наезд на стоящий внедорожник УАЗ-31512 с последующим наездом на двух женщин 30 и 33 лет.
  
В результате ДТП пешеходы  получили травмы различной степени тяжести и  госпитализированы, сообщили в республиканской ГИБДД.  

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 352  нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения. Из них два автомобилиста за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.  

Фото: baikalfinans.com
ДТП автоледи пострадавшие
^