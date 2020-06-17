В Бурятии пьяная автоледи без прав сбила двух женщин

Она въехала в стоящий внедорожник УАЗ-31512, а после совершила наезд на людей



В Бурятии накануне около 00:20 на улице Центральная села Новая Курба Заиграевского района 42-летняя водительница, не имеющая прав и находясь за рулем ВАЗ -2107 в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на стоящий внедорожник УАЗ-31512 с последующим наездом на двух женщин 30 и 33 лет.



В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщили в республиканской ГИБДД.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 352 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения. Из них два автомобилиста за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.



Фото: baikalfinans.com

