В Улан-Удэ с компании взыскано 6 млн рублей налоговой задолженности

Судебные приставы обратили взыскание на дебиторскую задолженность строительной фирмы



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали со строительной компании крупную сумму налоговой задолженности, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



Компания, занимающаяся возведением жилых и нежилых объектов, длительное время уклонялась от уплаты налогов и недоплатила в бюджет более 6 миллионов рублей. Результатом этого стало наложение фискальными органами инкассового поручения на счета налогоплательщика и вынесение постановлений о взыскании задолженности для исполнения судебными приставами.



В рамках исполнения требований исполнительных документов судебные приставы обратили взыскание на дебиторскую задолженность компании. На сегодняшний день взысканные средства перечислены в бюджет республики, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»

