В Улан-Удэ отложили празднование Дня города

Ситуация по коронавирусу в столице Бурятии еще остается сложной



Администрация Улан-Удэ приняла решение перенести празднование Дня города на более поздний срок, сообщили сегодня в ее пресс-службе.



«Дата празднования Дня города, как и решено ранее, так и останется летом – в третью субботу июня. Но народные гуляния в этом году мы вынуждены пока перенести. Ситуация по коронавирусу, несмотря на послабления санэпидрежима, еще остается сложной. В режиме онлайн нам пришлось провести большинство мероприятий, посвященных Дню Победы. Парад, который состоится в Улан-Удэ 24 июня, также пройдет в режиме ограничений. Наши уважаемые ветераны останутся дома и будут смотреть парад в прямом эфире по местным телеканалам. А День города, конечно, хотелось бы провести в привычном для всех формате с участием горожан», - прокомментировал ситуацию мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Напомним, с инициативой о переносе Дня города на более теплое время года выступил сам Игорь Шутенков 7 сентября на торжественном открытии Дня города – 2019, когда погода была особенно холодной. Тогда он призвал горожан к обсуждению этого вопроса.



Предложения от улан-удэнцев городские власти собирали в ходе голосования в районных администрациях, в домах творчества, детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, а также на сайте «Активный горожанин» и в соцсетях. В результате более 20 тысяч горожан отдали свои голоса за июнь.



С учетом того, что в этот месяц отмечается три важные даты – День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня) было решено отмечать День рождения Улан-Удэ в третью субботу этого месяца.



Фото: ulan-ude-info.ru



