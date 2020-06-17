В Бурятии военные «запарили» местных омбудсменов с баней

В дело с ветхой парилкой вмешивался даже сам Сергей Шойгу, но проблем не убавилось



Военным прокурором Кяхтинского гарнизона проведена проверка по заявлению жителя Бурятии, который обратился в адрес уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, сообщили в его аппарате.



Дело в том, что гражданский человек заключил с командиром войсковой части договор на выполнение сноса заброшенной бани, нанял рабочих и демонтировал часть здания. Несмотря на то, что согласно условиям договора, работы проводятся безвозмездно, мужчина рассчитывал на оплату проделанных услуг в виде получения строительных материалов, оставшихся после разбора здания.



В ходе прокурорской проверки установлено, что вышестоящее командование не поручало командиру части заключать договор с гражданином, а требовало произвести снос здания бани собственными силами. В связи с этим командованию 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа внесено представление о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.



В свою очередь, омбудсмен Бурятии обратилась к командованию армии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав гражданского жителя республики и возмещения ему понесенных убытков.











В неэксплуатируемом и неохраняемом строении несколько лет назад несовершеннолетний получил травму после падения на него оконной рамы. После этого направлялись письма в адрес главы Кяхтинского района и военного прокурора Кяхтинского гарнизона. В итоге командование воинской части в адрес «Сибирского территориального управления имущественных отношений» направило гарантийное письмо с сообщением о готовности демонтировать здание силами личного состава.



Как выяснилось теперь, этих сил явно не хватило. Командиры вроде бы нашли хороший выход из ситуации – нанять на снос местных жителей с натуральной оплатой труда. Увы, пожадничали. В итоге в «банное» дело включился уже второй республиканский омбудсмен. Короче говоря, запарились с этой баней все – вплоть до министра обороны России. Хоть плачь, хоть смейся...



Фото: egov-buryatia.ru/upr Военным прокурором Кяхтинского гарнизона проведена проверка по заявлению жителя Бурятии, который обратился в адрес уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, сообщили в его аппарате.Дело в том, что гражданский человек заключил с командиром войсковой части договор на выполнение сноса заброшенной бани, нанял рабочих и демонтировал часть здания. Несмотря на то, что согласно условиям договора, работы проводятся безвозмездно, мужчина рассчитывал на оплату проделанных услуг в виде получения строительных материалов, оставшихся после разбора здания.В ходе прокурорской проверки установлено, что вышестоящее командование не поручало командиру части заключать договор с гражданином, а требовало произвести снос здания бани собственными силами. В связи с этим командованию 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа внесено представление о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.В свою очередь, омбудсмен Бурятии обратилась к командованию армии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав гражданского жителя республики и возмещения ему понесенных убытков. Напомним , что военный банный вопрос в Кяхте в свое время дошел до министра обороны России Сергея Шойгу. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич еще в начале 2019 года указала командованию войсковой части в Кяхте о необходимости принятия немедленных мер по демонтажу заброшенной бани, которая угрожает жизни и здоровью несовершеннолетних. Как сообщал «Номер один» , сам Сергей Шойгу дал поручение «Сибирскому территориальному управлению имущественных отношений» минобороны России решить в кратчайшие сроки проблему с неохраняемым зданием бывшей бани воинской части, расположенной в Кяхте.В неэксплуатируемом и неохраняемом строении несколько лет назад несовершеннолетний получил травму после падения на него оконной рамы. После этого направлялись письма в адрес главы Кяхтинского района и военного прокурора Кяхтинского гарнизона. В итоге командование воинской части в адрес «Сибирского территориального управления имущественных отношений» направило гарантийное письмо с сообщением о готовности демонтировать здание силами личного состава.Как выяснилось теперь, этих сил явно не хватило. Командиры вроде бы нашли хороший выход из ситуации – нанять на снос местных жителей с натуральной оплатой труда. Увы, пожадничали. В итоге в «банное» дело включился уже второй республиканский омбудсмен. Короче говоря, запарились с этой баней все – вплоть до министра обороны России. Хоть плачь, хоть смейся...Фото: egov-buryatia.ru/upr