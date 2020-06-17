В Пекине повышен уровень экстренного реагирования на COVID-19

Власти столицы КНР предпринимают срочные меры, чтобы избежать второй волны коронавируса
В Пекине с 16 июня повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию новой коронавирусной инфекции с третьего до второго, сообщает Синьхуа. Как рассказала на пресс-конференции заместитель ответственного секретаря пекинского городского правительства Чэнь Бэй, школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а возобновление учебы в вузах приостанавливается.
Работа по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 ведется на уровне микрорайонов столицы КНР. Почти 100 тысяч работников 7120 жилых микрорайонов и деревень в китайской столице привлечены к борьбе с COVID-19. В воскресенье ранним утром более 8 тысяч торговцев и работников, которые находились на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции Синьфади и имели тесные контакты с заболевшими, уже прошли тесты на нуклеиновые кислоты и были помещены под медицинское наблюдение.
Двадцать один жилой микрорайон, который находится вокруг рынков Синьфади и Юйцюаньдун, закрыт, и 90 тысячам жителям микрорайонов проводят тестирование на наличие нуклеиновых кислот коронавируса. Кроме того, пекинских таксистов, а также водителей других автомобилей, предоставляющих услуги по организации поездок, попросили оставаться в городе с целью оптимального предотвращения и контроля распространения COVID-19 после того, как за последние несколько дней в китайской столице появились новые случаи заболевания.
По сообщению городского транспортного комитета, с понедельника в Пекине был приостановлен выезд из города всех такси, автомобилей, предоставляющих такие услуги, как онлайновый вызов и попутная поездка, а нарушителям грозит суровое наказание со стороны соответствующих органов правительства. Время возобновления таких услуг будет объявлено в дальнейшем.
К 16 июня в Пекине была проведена дезинфекция на 276 рынках сельскохозяйственной продукции, а также было закрыто 11 подобных подземных и полуподземных рынков с целью оптимального предотвращения и контроля распространения COVID-19. Вместе с этим, было продезинфицировано также 33 173 предприятия сферы общественного питания в китайской столице.
Пекинский комитет по делам здравоохранения сообщил на пресс-конференции в понедельник, что количество учреждений, где можно сдать анализ на нуклеиновые кислоты коронавируса, увеличено до 98, что позволит ежедневно тестировать свыше 90 тысяч проб.
В воскресенье в Пекине на COVID-19 были протестированы 76 499 человек, у 59 из них результаты тестов оказались положительными. Более 8 000 торговцев и сотрудников рынка Синьфади уже сдали тесты на нуклеиновые кислоты и были помещены под медицинское наблюдение к утру воскресенья.
Около 200 тысяч человек, посещавших рынок с 30 мая, были опрошены путем визита на дом, звонков по телефону, распространения уведомления, опросов в социальных сетях и других методов. Эти люди также проходят тесты на нуклеиновые кислоты, их также просят оставаться дома под наблюдением.
Городские власти обязали госпитали по всему городу, особенно 79 специализированных медучреждений, проводить тесты на наличие нуклеиновых кислот коронавируса всем пациентам, обратившихся к врачу с жалобой на лихорадку, а также усилить эпидемиологическое расследование.
В период с 11 по 15 июня в столице Китая было выявлено 106 местных случаев заражения COVID-19.
Фото: russian.news.cn
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