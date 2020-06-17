В Бурятии авиация МЧС ищет экипаж аэролодки в Восточных Саянах

Вертолет Ми-8 с группой спасателей обследует верховья рек Китой и Китой-Кин



Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел сегодня утром на поиски терпящих бедствие туристов в верховьях рек Китой и Китой-Кин в Окинском районе Бурятии. На борту группа спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться потерпевшие бедствие туристы, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области вечером 15 июня. Очевидец сообщил о том, что на берегу реки Китой в Окинском районе Бурятии им замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углем сделана надпись «SOS 14.06.20 г.» и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки.



Накануне, 16 июня, также поступила информация из полиции о заявлении жительницы Ангарска (Иркутская область), рассказавшей , что двое мужчин 44 и 45 лет - ее муж с товарищем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.



Главным управлением МЧС России по Иркутской области был подготовлен вертолёт Ми-8 для поисков пропавших туристов. Однако, из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха накануне оказались невозможны.



Фото: 03.mchs.gov.ru



