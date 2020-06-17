В Бурятии росгвардейцы спасли женщину с опасным ранением

Муж ударил ее ножом в сонную артерию, он задержан и доставлен в полицию







В Бурятии в одной из квартир села Сосново-Озерское Еравнинского района обнаружили раненую женщину. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли к месту происшествия после телефонного звонка в полицию от очевидца.



Хозяйка квартиры лежала на полу в тяжелом состоянии, у нее была поражена сонная артерия. Супруг потерпевшей, который вонзил в шею жены нож, находился в этой же квартире.



Росгвардейцы оказали необходимую доврачебную помощь истекающей кровью женщине, дождались медицинских работников и помогли транспортировать пострадавшую в карету скорой помощи.



После этого росгвардейцы доставили 55-летнего подозреваемого в нанесении ножевого ранения в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

