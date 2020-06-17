В Бурятии снимают клип на песню о медицинских работниках

Вера Шобосоева - поэтесса, композитор-мелодист, исполнительница песен на бурятском языке. Несколько месяцев назад Вера волей случая познакомилась с творчеством поэтессы Марии Шадриной из Санкт-Петербурга. Особенно Веру Шобосоеву зацепило стихотворение, посвященное врачам.

- Мария Шадрина – поэт, гид, сотрудник Государственного Эрмитажа. Я читала стихи в интернете и наткнулась на творчество Марии. Когда я прочла стихотворение «Спасибо, дорогие доктора», оно настолько сильно меня впечатлило, что захотелось написать музыку на него. Мы списались с Марией, она дала согласие. Музыку написала, но нужно было найти средства на запись. Спонсоров найти было трудновато, но выручили заместитель председателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Александр Иринчеев, а также член Общественной палаты Бурятии Светлана Аюшеевна Хабаркова, - рассказывает Вера Шобосоева.





Мария Шадрина, автор стихотворения, положенного на песню, говорит, что «стихотворение посвятила всем медицинским работникам, которым сейчас приходится нелегко».

- Очень волнительно было слушать новое произведение. Это первая песня на мои стихи. Она меня очень тронула. В создании песни участвовали солистка театра Оперы и балета Ольга Жигмитова, поэт-композитор Вера Шобосоева, студентка колледжа им.П.И. Чайковского Елена Буинова, преподаватель английского языка Валерий Букчимов, а также Цырен Нимаев. Большое спасибо творческому коллективу. Уверена, что песня должна всем понравиться, - говорит Мария.





Аранжировка песни и работа по записи голосов артистов были оплачены из средств культурного центра «Благость» Ольги Жигмитовой.

На днях к песне отснимут клип. Премьера будет приурочена к празднованию Дня медицинского работника.