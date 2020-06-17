Игорь Шутенков: Роль жителей в управлении городом должна усиливаться

Выбор объектов финансирования в рамках проекта «Народный бюджет» целиком зависит от горожан



В Улан-Удэ будет направлено 133,6 миллиона рублей из федерального бюджета для решения насущных проблем в рамках проекта «Народный бюджет». Из них 103,6 миллиона пойдут на общегородские мероприятия, 30 миллионов – на тридцать городских округов – по миллиону на каждый, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



Такая поддержка Улан-Удэ стала возможна благодаря выделению из федерального бюджета Бурятии дополнительно 300 миллионов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Все выбранные по итогам голосования проекты будут реализованы в течение этого года.



- Инициатива «Народный бюджет» дает возможность каждому жителю Улан-Удэ принять личное участие в решении вопросов, долгие годы копившихся в родном городе, микрорайоне. Благодаря голосованию на сайте народныйбюджет03.рф, где собираются предложения горожан, выявлены проблемы, которые жители предлагают решить в первую очередь: транспорт, чистый воздух и благоустройство, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все острее. В этой ситуации ощутимым подспорьем может стать приобретение на деньги «Народного бюджета» автобусов средней вместимости.



- Приобретение автобусов средней вместимости может стать реальностью, если так решит народное голосование. Речь идет о машинах вместимостью 45-50 мест, оборудованных для перевозки маломобильных граждан, автоинформатором, системой видеонаблюдения, кондиционером и мощной системой отопления. Такие современные автобусы, отвечают всем современным требованиям безопасности и экологии, соответствуют нормативам Евро-5. Это необходимость для нашего города. Учитывая городскую застройку, дорожные условия в ряде микрорайонов, в Улан-Удэ востребованы автобусы именно средней вместимости», - отметил мэр.



По словам Игоря Шутенкова, победа этой инициативы в голосовании обеспечит выход новых автобусов на линию уже в четвертом квартале 2020 года, к холодам.



Мероприятия по городским округам, на которые могут пойти деньги из «народного бюджета» - это наказы жителей и наиболее часто встречающиеся обращения граждан городских районов. Это и строительство детских площадок, и благоустройство дворов, скверов, устройство ливневой канализации, освещение улиц.



Точный список объектов для голосования будет определен по завершении сбора предложений на сайте народныйбюджет03.рф.



- Сегодня у нас четко выстроено взаимодействие республики и города, сейчас же мы говорим о том, что роль жителей в управлении городом должна усиливаться, - сказал Игорь Шутенков.



Мэр также подчеркнул, что независимо от того, какие мероприятия «выиграют», реализация всех остальных будет идти по плану.



Каждый житель города может внести свои предложения на сайте народныйбюджет03.рф. Для этого на сайте нужно перейти во вкладку «Отправить предложение». Это можно сделать до 20 июня 2020 года.



Окончательное голосование за предложенные проекты пройдет на избирательных участках в дни голосования за поправки в Конституцию РФ по месту жительства. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов.



Фото: ulan-ude-info.ru

