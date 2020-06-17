Теплоэнергетики поэтапно возобновляют подачу горячей воды в Улан-Удэ

Проведенная опрессовка тепломагистралей позволила выявить 53 повреждения, которые оперативно устраняются



«Улан-Удэнский энергетический комплекс» (филиал ТГК-14) приступил к поэтапному восстановлению подачи горячей воды после опрессовки тепломагистралей №2, 3, 4 и 5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-1, сообщили в пресс-службе энергокомпании.



Улан-Удэнская ТЭЦ-1 работает в штатном режиме. Параметры теплоносителя по температурному графику и давлению выдерживаются согласно заданных режимов работы. «Особо подчеркиваем, что подключение потребителей – сложный технологический процесс, производится поэтапно, отдельными участками», - говорится в сообщении ТГК-14.



В настоящий время специалисты ТГК-14 производят восстановление гидравлического и температурного режимов, контрольный осмотр коммуникаций. При этом подача горячего водоснабжения может временно осложниться вновь выявленными дефектами трубопроводов, которые могут появиться уже после проведенных испытаний, на стадии запуска горячего водоснабжения.



Сегодня в течение дня теплоноситель будет подан по всем объектам за исключением жилых домов, отключенных по графику для проведения капитальных работ и домов, где продолжают устранять порывы после проведения испытаний.



По предварительным данным на 12:00 на тепловых сетях Улан-Удэ выявлено 53 повреждения: 18 в Железнодорожном районе, 13 в Октябрьском районе и 22 на трубопроводах в Советском районе.



ТГК-14 максимально интенсивно ведет работы устранению порывов, на тепловых сетях, образовавшиеся в результате гидравлических испытаний. Для их оперативного завершения ежедневно привлекаются 16 бригад в количестве 96 сотрудников, а также 32 единицы спецтехники. По некоторым объектам специалисты работают в круглосуточном режиме.



Для ускорения процесса возобновления горячего водоснабжения теплоэнергетики просят улан-удэнцев не препятствовать проведению работ: не парковать автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей, убирать автомобили из зон переключений, ремонтов и от ворот центральных тепловых пунктов.



Все плановые отключения горячего водоснабжения у потребителей оперативно отражаются на Интерактивной карте ЖКХ.



Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, выхода воды на поверхность просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52



Фото: news.tgk-14.com



