«Аэрофлот» улетел из Бурятии

Авиакомпания отказалась от полетов в республику, не выполнив ни одного полета





Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажи билетов из Улан-Удэ. Продажи авиабилетов Улан-Удэ-Москва пропали из расписания «Аэрофлота» в начале июня.

В конце апреля сообщалось, что авиакомпания вернется в Бурятию спустя пять лет – планировались семь рейсов в неделю. Однако спрос на билеты оказался ниже ожидаемого.

- «Аэрофлот» снял все продажи на рейсы до Москвы. Пока официального письма не было, но ждем в ближайшие дни. Причина простая - это низкая загрузка. Трудно конкурировать с «Победой» и «Смартавиа», - рассказала «Номер один» коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Он напомнил, что «Аэрофлот» летал в столицу Бурятии с 2013 по 2015 годы, но из-за проблем со старой ВПП прекратил полеты.

В итоге с июля в Москву будут летать три авиакомпании «Победа», «Смартавиа» и S7 – последние две продают билеты и по субсидированным ценам. Плюс «чартер Уральских авиалиний».

По словам Дмитрия Гармаева, в июне пассажиропоток медленно восстанавливается.

- Такого коллапса у нас еще не было ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2014 года. В апреле и мае снижение было на 82,7%. Это в основном рейсы в Москву, которые занимают 63% всего пассажиропотока. Пока недоступны только международные рейсы – это 10%, - добавил представитель аэропорта.

Как считают эксперты, причиной мимолетного возвращения «Аэрофлота» в Бурятию стала потеря лидерства в России по количеству рейсов. Это случилось в апреле. Тогда «Аэрофлот» впервые в своей истории спустился на второе место в стране. После резкого ограничения полетов из-за коронавируса «Аэрофлот» выполнял в день примерно по 80 рейсов в одну сторону. В лидеры вышла авиакомпания S7, у которой осталось около 130 рейсов.

Ситуация объясняется тем, что все рейсы «Аэрофлот» выполняет в Москву или из Москвы. А S7, помимо столицы, летает примерно в 40 городов России из Новосибирска. Региональные рейсы в обход Москвы привлекательнее по ряду причин: некоторые субсидируются, к тому же пассажиров, в отличие от тех, кто прилетел из Москвы, не отправляют на карантин.