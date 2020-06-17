В Бурятии вновь «кроят» бюджет под коронавирус

Еще более 42 миллионов рублей на борьбу с ним сняты с других статей расходов



Правительство Бурятии приняло решение перераспределить бюджетные ассигнования на мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в сумме более 42 млн рублей. Распоряжение об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на



Так, 15 миллионов рублей снимаются с расходов по созданию инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов; 21,8 миллиона - с расходов по предотвращению негативного воздействия отходов, ранее размещенных на земельных участках, не предназначенных для этих целей; более 245 тысяч рублей с расходов по повышению эффективности бюджетных процедур; 608 тысяч - с расходов по подготовке кадров для муниципальной службы. Еще 500 тысяч рублей снимается с расходов по реализации мероприятий в сфере средств массовой информации, 1,5 миллиона рублей - с расходов по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействию продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей; 2,5 миллиона рублей - с расходов по осуществлению регионального государственного экологического надзора и исполнения переданных полномочий.



Эти деньги направляются на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций и на меры их социальной поддержки. Есть еще ряд статей «антиковидных» расходов.







В бюджет Бурятии на мероприятия, направленные на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции, поступило 1,6 миллиарда рублей дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сообщила пресс-служба правительства республики. А в конце мая прогноз выпадающих налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета уже оценивался в 5,9 миллиарда рублей.



Фото: pixabay.com фициальном портале нормативных актов Правительство Бурятии приняло решение перераспределить бюджетные ассигнования на мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в сумме более 42 млн рублей. Распоряжение об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на о Так, 15 миллионов рублей снимаются с расходов по созданию инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов; 21,8 миллиона - с расходов по предотвращению негативного воздействия отходов, ранее размещенных на земельных участках, не предназначенных для этих целей; более 245 тысяч рублей с расходов по повышению эффективности бюджетных процедур; 608 тысяч - с расходов по подготовке кадров для муниципальной службы. Еще 500 тысяч рублей снимается с расходов по реализации мероприятий в сфере средств массовой информации, 1,5 миллиона рублей - с расходов по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействию продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей; 2,5 миллиона рублей - с расходов по осуществлению регионального государственного экологического надзора и исполнения переданных полномочий.Эти деньги направляются на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций и на меры их социальной поддержки. Есть еще ряд статей «антиковидных» расходов. Это не первое перераспределение бюджета в этом направлении. Как сообщал «Номер один», ранее 16,6 миллиона бюджетных рублей, выделенных на профилактику преступлений и иных правонарушений, были направлены на профилактику и снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Заметим, всех этих денег все равно не хватит на латание дыр, пробитых в бюджете коронавирусом. Даже с учетом федеральной поддержки.В бюджет Бурятии на мероприятия, направленные на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции, поступило 1,6 миллиарда рублей дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сообщила пресс-служба правительства республики. А в конце мая прогноз выпадающих налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета уже оценивался в 5,9 миллиарда рублей.Фото: pixabay.com