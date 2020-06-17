В Забайкалье вступил в силу приговор женщине детоубийце

Жительница края, пытавшаяся сжечь своих малышей, проведет за решеткой 21 год







Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел сегодня апелляционную жалобу защиты на приговор в отношении 30-летней жительницы Красночикойского района, совершившей убийство одного своего ребенка и покушавшейся на жизнь второго. Вынесенный ей приговор признан обоснованным, а назначенное наказание – справедливым. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Забайкальский краевой суд по 7 апреля нынешнего года признал Ксению Григорьеву виновной в «неисполнении родителем обязанностей по воспитанию детей», в «уничтожении чужого имущества путем поджога», в «убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом» и в «покушении на убийство двух малолетних».



Государственным обвинителем суду представлены убедительные доказательства того, что 14 апреля прошлого года в селе Барахоево Красночикойского района Григорьева, не желая заниматься воспитанием и содержанием своих детей в возрасте полутора и четырех лет, с целью убийства разлила в доме бензин и подожгла его, в результате чего один ребенок погиб, жизнь второго была спасена благодаря самоотверженным действиям подростка, проживавшего по соседству.



Григорьева, пытаясь избежать ответственности за свои поступки, утверждала, что пожар произошел случайно, отношения к нему она не имеет. Однако это версия опровергнута государственным обвинением.



Приговором суда Ксении Григорьевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 21 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.



Осужденная, не согласившись с приговором пыталась оспорить его в апелляционном порядке.



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