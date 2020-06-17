Смена вектора

В Бурятии произошел кардинальный разворот отношения общества к медицине



Эпидемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулись все мы, привлекла огромное внимание общества к медицине в Бурятии. Несмотря на успехи в модернизации системы здравоохранения региона, в ней имеются определенные проблемы, которые обществу необходимо переосмыслить с тем, чтобы исправить все недостатки для более современного реагирования на предстоящие человечеству вызовы. В том числе, в виде появления новых инфекций. В этом отношении одной из дискуссионных площадок в Бурятии является Народный Хурал, где, пожалуй, впервые в истории медицину региона представляют сразу три депутата врача. Это заслуженные врачи - хирург Галан Дамбиевич Гунзынов, врач офтальмолог Вячеслав Борисович Цыбиков и бывший главный врач Гусиноозерской ЦРБ, а ныне заместитель председателя Комитета по социальной политике Народного Хурала Светлана Дымбрыл-Доржиевна Будаева. О том, какие изменения нас ждут в будущем, в материале «Номер один».



Стадия переосмысления



- Светлана Дымбрыл-Доржиевна, с начала июня в республике, да и по стране в целом произошел практически полный выход из изоляции, при этом сама заболеваемость по-прежнему регистрируется. Является ли это признанием того факта, что наиболее эффективный путь — это постепенная иммунизация? А также ставка на модернизацию оперативных медицинских служб - массовое оснащение средствами тестирования, реанимационной техникой и в целом поворот к нуждам медиков?



- Думаю, что во многом это так, однако пока особо расслабляться не стоит, возможна цикличность по коронавирусной инфекции, ведь она мало изучена. Есть и понимание того, что постепенная иммунизация населения коронавирусной инфекцией, а также близкое по времени поступление вакцины уже в скором будущем ликвидируют эпидемию. И хотя точных сроков никто не дает, эта коронавирусная инфекция еще какое-то время будет представлять для всех нас проблему. Поэтому необходима определенная осторожность. В целом могу сказать, что медицина в Бурятии с этим новым вызовом справилась. Это нам удалось во многом благодаря тесному взаимодействию с санитарно-эпидемиологической службой республики, хорошо поработавшей над выявлением инфицированных людей. В результате в республике получили много легких форм по COVID-19, поскольку своевременно начали выявлять, изолировать и лечить больных в стационарах. Кроме того, системе здравоохранения в республике удалось на ходу подготовиться к работе в новых условиях. Хорошо отработали и с группами риска, не допустив вспышек в организованных коллективах, например, в домах престарелых. Закуплены тест-системы и оборудование по обнаружению коронавируса, а уже имеющиеся лаборатории в Центре по борьбе со СПИД и туберкулезном диспансере удалось перепрофилировать на получение экспресс-анализов на COVID -19. Ведь мало кто предполагал, что для борьбы с эпидемией понадобится так много оборудования, тех же кислородных аппаратов и ИВЛ.



И в вопросе противодействия эпидемии хотела бы отметить большую роль главы республики Алексея Цыденова, возглавившего оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. С первых дней начала эпидемии он постоянно находился на переднем крае борьбы с ней вместе с медиками и обществом. Это стало важным сигналом для врачей - они не одни.



«Медикализация» общества



- И какие выводы можно сделать, тем более что эпидемия COVID-19 постепенно заканчивается?



- Да, сегодня мы должны смотреть в будущее. Ведь другие эпидемии и пандемии не исключены, и нам, чтобы подготовиться к ним, необходимо развернуться лицом к проблемам инфекционной службы республики. Она, находясь в системе страховой медицины, недополучала средства. Поскольку количество коек зависело от сезонного фактора и заполняемости стационаров, то и объемы оказываемой помощи и средств до недавнего времени были невысокими. Думается, что первым шагом в развитии службы может стать строительство нового здания республиканской клинической больницы, где сегодня тесно и неудобно - здание то постройки 40-х годов прошлого века. Необходимо построить новую больницу модульного типа, которую легко можно приспособить под меняющиеся требования. Комитет по социальной политике Народного Хурала уже обращался к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой изыскать федеральное финансирование на эти цели. Думается, что предложения будут услышаны и строительство нового стационара в рамках совместного финансиравания федерального центра и республики начнется в ближайшие годы.



Кадры решают все



- Но, помимо оснащения, похоже, самой главной проблемой здравоохранения является нехватка кадров. Как будет она решаться, на ваш взгляд?



- Республика работает над этим. Так, немало врачей из республики сегодня обучается в клинических ординатурах. Это хороший задел на будущее. Кроме того, изменен принцип подготовки врачей, учитывая целевой характер, когда молодой врач должен отработать несколько лет после окончания вуза, вернувшись в республику, которая, в свою очередь, оплачивала его учебу.



- В «нулевые» годы фельдшерско-акушерские пункты в республике активно закрывались в рамках «оптимизации». Соответственно, население многих сел было фактически лишено доступа к первичной медицинской помощи. Что изменилось за последние годы?



- Принято решение, что в малых населенных пунктах с численностью от 100 человек и выше фельдшерско-акушерские пункты обязательны, и министерство здравоохранения исполнение этого требования контролирует. Поэтому ФАПы сегодня активно строятся в республике. Так, в рамках проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Бурятии будет построено 34 фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории на сумму в 186 млн рублей. Республиканский бюджет выделит на эти цели 46 млн рублей. Также в республике активно действует программа «Земский фельдшер», благодаря чему идет закрепление медицинских кадров на селе.



Подкрепить изменения финансам



- Как вы думаете, изменится ли отношение властей к медицине?



- Не сомневаюсь в этом. В ходе коронавирусной инфекции кардинально изменилось отношение общества к людям, избравшим профессию служения и помощи больным. Для работников здравоохранения на первый план выходит разворот позиции властей к нуждам медицины. Думается, что если ассигнования на медицину в масштабах страны возрастут с сегодняшних 4% до 5-7% от ВВП, то это позволит здравоохранению развиваться и решать очень многие вопросы, прежде всего, в вопросе борьбы с инфекциями. Тогда станут возможными большая поддержка и награждение медиков за каждодневные подвиги, особенно в период противодействия коронавирусу.



- Предстоящий 21 июня День медицинского работника это хороший повод оценить не только труд медиков, но и поздравить их с профессиональным праздником...



- Никогда не думала, что День медицинского работника мы будем проводить в таких условиях и ограничениях. Но, думаю, скоро все изменится и нормализуется. Я накануне праздника хотела пожелать нашим медикам, прежде всего, терпения и спокойствия. И еще надежду, что людей, выбравших для себя очень непростую и ответственную работу на благо общества, само общество и власти будут активно морально и материально поддерживать. Желаю всем коллегам счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!



Беседовал Дмитрий Родионов, «Номер один».



Светлана Дымбрыл-Доржиевна Будаева, депутат Народного Хурала Бурятии по одномандатному избирательному округу № 4, заместитель председателя Комитета по социальной политике НХ. Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Народного Хурала РБ. Член комиссии по противодействию коррупции. До перехода на постоянную работу в региональном парламенте много лет возглавляла Гусиноозерскую ЦРБ. Награждена почетными званиями «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Бурятия».



Фото: hural-buryatia.ru