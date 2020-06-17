Поддержка своевременная и необходимая

Не все предприниматели знают о видах государственной поддержки в период COVID-19



Депутаты Народного Хурала Олег Федоров, Валерий Цыремпилов, Найдан Чимбеев, Солбон Дашинимаев во главе с председателем парламента Владимиром Павловым посетили Кяхтинский район. Цель рабочей поездки – узнать, как помогают предпринимателям меры государственной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.



Кяхтинцы ждут открытия фитнес-центра



В Кяхтинском районе официально зарегистрировано 485 субъектов малого и среднего бизнеса. Многие из них приостановили деятельность в период карантина, понесли убытки. Но благодаря федеральным, региональным и муниципальным мерам господдержки предпринимателям удалось смягчить негативные последствия.



Так, Народным Хуралом приняты законы, а правительством республики – постановления, направленные на поддержку малому и среднему предпринимательству (МСП).



Одним из тех, кто воспользовался этими мерами, стал владелец фитнес-центра в Кяхте Максим Жужнев. В январе 2020 года он получил при поддержке центра «Мой Бизнес» субсидию в размере 2,5 миллиона рублей. Закупил спортивное оборудование, близился к завершению ремонт помещения, но из-за карантина работы остановились. Первый в Кяхте фитнес-центр планировалось открыть в апреле.



- Если бы не помощь государства, пришлось бы туго, - говорит бизнесмен. - Я получил отсрочку платежей и благодаря этому в финансовом плане ничего не теряю. Теперь внимательно слежу за новостями, жду решения по открытию фитнес-центров. Как только его примут, будем заканчивать отделку, открываться для наших клиентов.



Еще одно предприятие – кинотеатр «Темп» в Кяхте, который два месяца был закрыт. Как рассказала администратор Светлана Цыбиктарова, в период изоляции у них работала только доставка еды. Владельцы кинотеатра получили федеральную меру поддержки - более 120 тысяч рублей на компенсацию заработной платы работников. Помимо этого, предпринимателей на полгода освободили от арендной платы за муниципальное имущество.



- Помощь очень своевременная и необходимая. Она позволила нам сохранить штат наших работников, - говорит Светлана Цыбиктарова. - На днях мы открыли наконец кафе, но посетителей пока мало. Видимо, люди еще побаиваются, но мы надеемся, что все наладится.



Председатель Народного Хурала Владимир Павлов пожелал предпринимателям успешной работы.



Сохранить бизнес - основу экономики



Разговор о мерах государственной поддержки продолжился на совещании в администрации Кяхтинского района. В нем приняли участие депутаты Народного Хурала, глава района Бимба Нимаев, представители профильных министерств, центра «Мой бизнес», предприниматели.



- Поставлены ряд вопросов, на которые мы сегодня постараемся ответить, а также еще раз расскажем о тех мерах господдержки, которыми можно воспользоваться, - пояснил, открывая заседание, председатель Народного Хурала Владимир Павлов.



Глава района Бимба Нимаев сообщил, что в районе разработаны свои меры поддержки. Так, предпринимателей на полгода освободили от оплаты арендных платежей за муниципальное имущество. Районный Фонд поддержки МСП предоставил отсрочку по платежам за микрозаем. Планируется снижение процентной ставки по ЕНВД с 15 до 7,5 % для предпринимателей, деятельность которых соответствует региональному перечню отраслей в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса.



Перед предпринимателями выступили замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников, представитель Министерства экономики Бурятии Ольга Лоцман. Выслушав сообщения, предприниматели, в свою очередь, поделились проблемами. Так, многие из них ведут бизнес по дополнительному виду деятельности, указанному в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), а поддержка оказывается только по основному. Как пояснила представитель Министерства экономики Бурятии Ольга Лоцман, в правительство РФ направлено обращение с предложением предоставить предпринимателям возможность изменения основного вида деятельности в ОКВЭД для применения действующих мер поддержки до 1 июля 2020 года.



В ходе разговора предприниматели предложили освободить их от уплаты УСНО, арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, а не только давать отсрочку на полгода, увеличить региональный список видов экономической деятельности, признанных пострадавшими в период пандемии.



Усилить информирование



Подводя итоги совещания, председатель Народного Хурала отметил, что разговор получился откровенный. Как оказалось, некоторые предприниматели не знали обо всех видах государственной поддержки, которые они могут получить, и для них это стало приятным сюрпризом.



- Мы вместе преодолеваем сложный период. Принят ряд республиканских законов, нормативно-правовых актов правительства республики по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сегодня задача всех уровней власти, бизнеса сохранить экономический потенциал, рабочие места, чтобы, когда пройдет тяжелый период, предприниматели возобновили деятельность и продолжили эффективно работать. Необходимо усилить информирование наших граждан о мерах поддержки, чтобы ими могли воспользоваться как можно большее число предпринимателей, - подчеркнул Владимир Павлов.



Все прозвучавшие во время совещания предложения передадут в оперативный республиканский штаб по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.



Валентин Соколов, «Номер один».



Фото: hural-buryatia.ru

