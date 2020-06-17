Метаморфозы экологии на Байкале

В Бурятии надзирающие органы загоняют цивилизованный туризм в палатки и туалеты «под кустиками»



В туриндустрии республики наступают мрачные времена. Туризм, который может стать толчком для притяжения инвестиций в Бурятию, сегодня столкнулся с мощнейшим противодействием со стороны контролеров. Они, широко трактуя законодательство, запрещают и штрафуют туристический бизнес, вынуждая инвесторов уходить из цивилизованного сектора. А туризм тем временем просто опускается в средневековье, оставляя туристов в палатках и «туалетах» под каждым кустом. Без каких-либо благ цивилизации.



Ликвидация туризма



Строительство туристическо-рекреационного комплекса «Байкал Даймонд» в районе Гремячинска (местность Ярцы) началось в 2015 году. Инвестор выбрал два лесных земельных участка, использование которых, добавим, предназначено для рекреационной (туристической) деятельности, что закреплено в лесном плане Бурятии, генплане и др. Далее лесные участки сформировали и поставили на кадастр земель лесного фонда. По результатам торгов заключены договоры аренды лесных участков с «Байкал Даймонд», подготовлены проекты освоения лесных участков, получившие положительную государственную экспертизу, а также - дополнительное разрешение на оценку воздействия на окружающую среду.



- Кроме этого, по собственной инициативе, пока еще не приступили к возведению временных построек, мы отправили все документы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру, - говорят в «Байкал Даймонд». - Слово «нельзя» ни от кого не прозвучало.



Согласно утвержденному проекту освоения лесов, речь шла о временных некапитальных деревянных постройках, расположенных на небольших извлекаемых столбчатых фундаментах - «стульчиках». При окончании срока аренды эти строения можно легко разобрать и перевезти. А площадку привести в первозданное состояние. К марту 2019 года проект «Байкал Даймонд» вошел в Стратегию социально-экономического развития Бурятии (утвержденную региональным законом) в перечень зон (центров роста) развития муниципалитетов. Ввод в эксплуатацию перенесен на 2020 год. Но тут случилось непредвиденное.



Весной 2019 года, проезжая по дороге на Байкал, инспектор Росприроднадзора увидел возводимую турбазу. Мигом рождается распоряжение о внеплановой проверке. Суть «претензий»: деревянные и легко снимаемые с земли домики инспектор почему-то посчитал капитальными, да и вообще в центральной экологической зоне, по мнению контролера, никакие туристические объекты строить нельзя. Мало ли что там говорит правительство РФ о развитии внутреннего туризма на Байкале. Мы вам тут в связи с экологией теперь даже не разрешаем ставить некапитальные строения. Палатку, например. С удобствами «на ветру». Ну и тазик заодно прихватите. Помылись, отходы – все с собой. Ведь сливать на землю нельзя.



В общем, получил инвестор 300 тысяч рублей штрафа. За что - непонятно. При этом остались за скобками заваленный мусором от нецивилизованного туризма берег Байкала, масса «диких» баз и жилых домов, принимающих туристов нелегально, без каких-либо разрешительных документов. Разумеется, инвесторы, посчитав претензии полной ахинеей, подали заявление в Прибайкальский райсуд, который 23 августа 2019 года определил, что внеплановая выездная проверка проведена с грубейшим нарушением ФЗ №294.



Производство по делу прекратили за отсутствием состава административного правонарушения. Тут, казалось бы, можно поставить точку. Ошибочка вышла, извините. Однако неожиданно поддержку шаткой позиции Росприроднадзора оказала природоохранная прокуратура, подав протест на решение суда первой инстанции в Верховный суд Бурятии. Двойной натиск принес плоды: инвесторов в Верховном суде фактически даже слушать никто не стал. Отмена. Дело направили в район к новому судье, поспешившей оставить штраф в силе. Но «Байкал-Даймонд» решил идти до конца и обжаловал это решение в Верховном суде Бурятии.



Ошибки идентификации



Добавим, что бурятские контролеры в своей борьбе с цивилизованным туризмом на Байкале постоянно натыкаются на решения судов. Так, в 2019 году контролеры оштрафовали на 200 тыяч. рублей турбазу ООО «Байкал-коммуникации». Якобы турбаза построена на землях лесного фонда в капитальном исполнении. Хотя и в этом случае говорить о «капитальности» не приходится. Это и съемные деревянные домики, и баня на бетонных столбчатых «стульчиках». Туалет с вкопанной емкостью для вывоза отходов. И прочая мелочь: скамейки, фонари, деревянные настилы.



Но в декабре 2019 года Баргузинский райсуд отменил это постановление Росприроднадзора. Суд указал, что проверяющие напутали с идентификацией того, что является капитальным зданием, а что нет. И указал на определение Верховного суда РФ, разъяснившее еще 6 февраля 2017 года, что «имущество не признается объектом капитального строительства, требующего разрешения на строительство, поскольку не имеет прочной связи с землей и является сборно-разборным объектом».



Что касается того, что в центральной экологической зоне Байкала якобы нельзя строить даже некапитальные и временные туристические объекты (полный абсурд), то проверяющим на их ошибку исчерпывающим образом указал Четвертый арбитражный апелляционный суд. В решении от 10 января 2020 года суд вынес постановление по делу о «наезде» Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) на турбазу улан-удэнского предпринимателя Сергея Шубина.



Напомним, что РАЛХ, вероятно, понимая, что при ликвидации цивилизованного туризма метаморфоза временных деревянных домиков под капитальное строительство больше «не прокатит», стал кивать на экологические препоны. Так, РАЛХ, видимо, с подачи природоохранной прокуратуры, подал иск в арбитраж с целью понудить Шубина снести свою турбазу на Байкале, «мотивируя» это тем, что в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) якобы запрещено строить не только капитальные, но и любые объекты.



Однако Арбитражный суд Бурятии, а затем и вышестоящая инстанция отказали РАЛХ в сносе турбазы. Поскольку, как посчитал суд, РАЛХ ошибочно ввел санкции к туристическим объектам, которым разрешено функционировать на Байкале. Суд определил, что объект построен на основании договора аренды лесного участка в целях «осуществления рекреационной деятельности, разрешенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». И еще раз указал «лесным» чиновникам: временные строения, построенные целевым образом и с соблюдением санитарных норм по вывозу отходов в ЦЭЗ, законны и сносу не подлежат.



Проверить бы проверяющих



Также в решениях арбитражных судов косвенно прозвучал тезис: если закон о ЦЭЗ работает с 2001 года, а вы все «нулевые» годы выделяли в аренду земельные и лесные участки, то почему же сами теперь штрафуете и создаете невыносимые условия для развития туризма на Байкале? Более того, создается впечатление о коррупциогенности «наездов» на туристический бизнес, который в условиях абсурдной правоприменительной практики в природоохранной сфере и в страхе за судьбу своих вложений готов идти на все, лишь бы бизнес не разрушили.



Абсурдные требования надзирающих структур в регионе идут вразрез со стратегической задачей, которую сегодня ставят власти всех уровней. Это развитие внутреннего туризма и модернизация туристической инфраструктуры. Ведь если, не дай бог, цивилизованный турсектор на Байкале уничтожат вместе с рабочими местами, тут же расцветет «дикий» туризм, что повлечет ущерб экологии. И тогда туристы, особенно из других регионов России, снова вернутся в Таиланд и Турцию. Жить в палатках без благ цивилизации найдется мало желающих.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: «Номер один»