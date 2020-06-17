Более 300 железнодорожников ВСЖД получат на БАМе жилищную субсидию

РЖД привлекает к продолжительной работе на БАМа специалистов высокой квалификации



На Восточно-Сибирской железной дороге заключено 310 дополнительных соглашений к трудовым договорам, которые предполагают получение субсидии на приобретение жилья в собственность для сотрудников, работающих на БАМе, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



В рамках утвержденного плана мероприятий по привлечению и сохранению персонала на Байкало-Амурской магистрали такое право имеют руководители и квалифицированные специалисты производственного блока, если они обязуются отработать на БАМе более пяти лет. С начала 2020 года заключено 151 соглашение, в 2019-м - 159.



Первые выплаты по ним начнутся в августе 2024 года. Сумма и регион, в котором можно будет приобрести квартиру или дом, будет зависеть от продолжительности работы на БАМе:



- работа в подразделениях ОАО «РЖД» не менее 5 лет – в размере до 2,5 млн рублей на приобретение жилого помещения в собственность в любом населенном пункте на территории БАМа;

- работа в подразделениях ОАО «РЖД» не менее 7 лет – в размере до 3,5 млн рублей на приобретение жилого помещения в собственность в любом населенном пункте, расположенном в границах Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог;

- работа в подразделениях ОАО «РЖД» не менее 10 лет – в размере до 5 млн рублей на приобретение жилого помещения в собственность в любом населенном пункте, расположенном на территории Российской Федерации.



Программа содействия некоторым категориям работников РЖД в приобретении жилья является частью комплексного Плана по привлечению и закреплению персонала в регионе БАМа до 2025 года.

Цель принятого решения – привлечь к продолжительной работе на БАМа работников высокой квалификации: начальников предприятий, руководителей среднего звена и специалистов производственно-технического блока, а также закрепить тех, кто уже работает на таких должностях.



Фото: old-visual.rzd.ru

