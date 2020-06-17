В Бурятии перед судом предстанут лесники, обвиняемые во взятках

Они брали с лесозаготовителей по 15-30 тысяч рублей за «покровительство»



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении участкового лесничего Еравнинского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства. 37-летний мужчина обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки) и одного преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, в период с июня по сентябрь 2019 года обвиняемый за попустительство по службе и общее покровительство получал от местных предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой, взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей. От двух бизнесменов он получил незаконное вознаграждение за беспрепятственный пропуск их грузовиков с древесиной, перевозимой без соответствующих документов. От одного предпринимателя чиновник получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Еще одну взятку он получил от предпринимателя, обратившегося с просьбой о возвращении ранее задержанного грузового автомобиля с древесиной, предлагая помощь и покровительство.



Кроме этого, в октябре 2019 года обвиняемый вместе и еще один участковый лесничий в ходе рейда в Хоринском районе обнаружили в пункте приема и отгрузки древесины лесовоз, с которого разгружали свежеспиленные стволы без необходимых документов.



Напарник обвиняемого потребовал и получил у владельцев груза взятку в размере 30 тысяч рублей, взамен которой чиновники не стали изымать древесину, задерживать виновных лиц и их автотранспортное средство.



Это уголовное дело в отношении второго лесничего выделено из основного и направлено для дальнейшего производства в Хоринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии. В этом отделе расследование в отношении должностного лица, обвиняемого в «получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя», также уже завершено.



Уголовные дела вместе с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

