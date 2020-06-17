В Бурятии сельчанин поджёг квартиру собутыльника из ревности

Жилище выгорело полностью, ущерб превысил 750 тысяч рублей



В Бурятии сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району установили причастность 50-летнего жителя райцентра Кабанск к умышленному уничтожению чужого имущества. После распития спиртного с односельчанином он поджег его квартиру в многоквартирном доме, в результате чего жилище выгорело полностью. Ущерб составил более 750 тысяч рублей.



Как выяснилось, таким образом поджигатель хотел проучить обидчика, с которым у него в ходе застолья на почве ревности возник конфликт. Сначала гость ушел домой, однако, взяв бутылку с горючей смесью, вернулся, облил и поджег входную дверь.



Владелец квартиры, проснувшись от запаха гари, выбрался из помещения. Подоспевшие пожарные, которых вызвали соседи, потушили огонь.



Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает, состоит на учете в Центре занятости населения.



Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Максимальное наказание, согласно санкциям этой статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.



Фото: «Номер один»

