В Бурятии освобожден от должности главред официальных газет

Мотивы увольнения не называются, но руководство печатным официозом становится делом «расстрельным»



В Бурятии освобожден со 2 июня от должности Баир Ширапов - главный редактор двух официальных газет региона «Бурятия» и «Буряад унэн». Указ об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на официальном портале нормативных актов.



Мотивы отставки главреда, который не успел поработать на этой должности и двух лет, не уточняются. Впрочем, ему прочат должность директора одной из новых школ, построенных в пригороде Улан-Удэ. В числе возможных кандидатур на освободившийся пост чаще всего называют известного журналиста Норжиму Цыбикову, чья предыдущая карьера в основном была связана с телевидением.



Любопытно, что должность главного редактора официальных изданий республики становится, как принято говорить, «расстрельной». Предшественник Баира Ширапова на этом посту - бывший глава Окинского района Баир Балданов - был уволен указом главы Бурятии в начале августа 2018 года, успев поработать два года.



Баир Кимович Ширапов родился 12 января 1975 года в селе Кижинга Кижингинского района. В 1998 году окончил факультет бурятской филологии Бурятского государственного педагогического института по специальности преподаватель бурятского языка и литературы. По окончании института до 2005 года работал в Кижингинской школе-лицее: прошел трудовой путь от учителя до заместителя директора по организационно-воспитательной работе. В 2005 году назначен главным редактором газеты «Долина Кижинги». В 2010 году назначен начальником отдела образования администрации Кижингинского района. С 2013 по 2015 год работал в министерстве образования и науки республики. С 2015 года по сентябрь 2018 года являлся директором Бурятской гимназии №29.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

