В Бурятии найден экипаж потерявшейся в Восточных Саянах аэролодки

От эвакуации отказались, но помощь приняли, - так пояснили результаты поисков спасатели



В Бурятии в Восточных Саянах найдены двое жителей Ангарска, пропавших во время водного похода в верховьях Китоя, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.







«Аэролодка туристов сломалась при сплаве по горной реке, и они, отказавшись от дальнейшего пути, нашли зимовье, где и проводили время в ожидании помощи. Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра. В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась» - рассказал Тимофей Екименко, начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области:



Выяснилось, что туристы поставили баннер с красноречивой надписью «SOS» для привлечения внимания других людей, сплавляющихся по реке. Однако на помощь им никто не пришёл. Лишь один человек сообщил о сигнале бедствия в службу спасения.



«Отправляясь в удаленные от цивилизации районы, граждане, как минимум, должны обладать знаниями в области туристического дела, иметь при себе необходимое снаряжение и специальные средства связи – радиостанцию или спутниковый телефон. Но, как показывает практика, многие воспринимают походы как развлекательную прогулку», - прокомментировал спасатель.



Фото: 03.mchs.gov.ru В Бурятии в Восточных Саянах найдены двое жителей Ангарска, пропавших во время водного похода в верховьях Китоя, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Как сообщал «Номер один» , по заявлению обеспокоенных родственников были подняты спасатели и сотрудники полиции Иркутской области. Информация о возможном крушении аэролодки с туристами была подтверждена очевидцем, который сообщил в службу спасения о том, что увидел на берегу баннер с призывом о помощи. Поиски двоих мужчин, 45 и 44 лет, велись с утра сегодняшнего дня с помощью авиации МЧС России в Окинском районе Бурятии. Их маршрут был неизвестен – облет вертолетом Ми-8 совершался по большой траектории. Двое мужчин, находившиеся на берегу горной реки Китой-Кин без связи и продуктов, были обнаружены с воздуха. На берегу стоял щит с надписью «SOS». Люди ночевали в зимовье.«Аэролодка туристов сломалась при сплаве по горной реке, и они, отказавшись от дальнейшего пути, нашли зимовье, где и проводили время в ожидании помощи. Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра. В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась» - рассказал Тимофей Екименко, начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области:Выяснилось, что туристы поставили баннер с красноречивой надписью «SOS» для привлечения внимания других людей, сплавляющихся по реке. Однако на помощь им никто не пришёл. Лишь один человек сообщил о сигнале бедствия в службу спасения.«Отправляясь в удаленные от цивилизации районы, граждане, как минимум, должны обладать знаниями в области туристического дела, иметь при себе необходимое снаряжение и специальные средства связи – радиостанцию или спутниковый телефон. Но, как показывает практика, многие воспринимают походы как развлекательную прогулку», - прокомментировал спасатель.Фото: 03.mchs.gov.ru