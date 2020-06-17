Два жителя Бурятии насмерть забили предполагаемого насильника

Разбираться с будущей жертвой они направились после жалобы знакомой девушки



В Бурятии 16 июня утром в одном из домов в городе Гусиноозерск было обнаружено тело 41-летнего мужчины с травмами головы. В ходе расследования возбужденного уголовного дела по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего) задержаны подозреваемые - два молодых человека, 18 и 27 лет.



«Они подробно допрошены об обстоятельствах происшествия. На основании собранных доказательств им уже предъявлено обвинение», - сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 15 июня вечером молодые люди распивали спиртные напитки в Гусиноозерске в компании знакомых. В ходе застолья одна из девушек заявила, что недавно ее изнасиловал бывший сожитель матери, к которому она зашла в гости. Собутыльники решили разобраться с мужчиной.



Они ворвались к нему в дом и стали избивать. Сначала несколько ударов хозяину нанесла девушка, заявившая об изнасиловании, затем к ней присоединились обвиняемые молодые люди, которые повалили потерпевшего на диван и с силой принялись наносить ему удары ногами по голове и туловищу. Затем компания молодежи покинула дом. Избитый мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия. Под утро его тело обнаружил родственник, который обратился в правоохранительные органы.



Решается вопрос об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.



Девушка, участвующая в уголовном деле, ранее в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании не обращалась. Материалы с ее показаниями в этой части выделены в отдельное производство для процессуальной проверки сообщения о совершении потерпевшим полового преступления. По этому факту также будет принято правовое решение, отметили в управлении.



Фото: «Номер один»

