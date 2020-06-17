В Улан-Удэ жители двух районов не получат обещанную горячую воду

ТГК-14 устраняет новые повреждения, возникшие после запуска горячего водоснабжения



Напомним, сегодня ТГК-14 объявило, что начались работы по поэтапному восстановлению подачи горячей воды. Однако, в процессе запуска горячего водоснабжения специалистами ТГК-14 были выявлены новые дефекты на основных стволах тепломагистралей №2 и 3, препятствующие подаче горячего водоснабжения потребителям Советского и части Железнодорожного (микрорайон Шишковки) районов Улан-Удэ.



Сейчас силами сотрудников филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» производится замена двух метров поврежденной магистральной трубы диаметром 600 мм на новую в районе ул. 3-я Транспортная. Параллельно ведутся работы по устранению дефектов на трубопроводе диаметром 500мм магистрали №3 в районе ул. Хахалова.



На устранении повреждений привлечено 5 ремонтных бригад и 6 единиц спецтехники. Теплоэнергетики будут работать круглосуточно до полного устранения порывов. Подключение горячего водоснабжения будет производится по мере устранения дефектов.



По предварительным данным на 19:00 на тепловых сетях Улан-Удэ количество дефектов на теплосетях после проведенной опрессовки возросло до 64 По тепломагистралям №5 и 6 запуск теплоносителя произведён.



Управляющие компании и ТСЖ Октябрьского района осуществляют запуск горячего водоснабжения потребителям.



Для справки.



Тепломагистрали Улан-Удэ:



№1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);

№2 - Советский район (централизованная часть);

№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);

№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина);

№5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой,

БКМ); №6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).

Пресс-служба ПАО «ТГК-14»



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