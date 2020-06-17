Сенатор от Бурятии избран первым зампредом комитета СФ

Коллеги Александра Варфоломеева проголосовали за его кандидатуру единогласно



Сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева избрали сегодня первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщили «Номеру один» в пресс-службе верхней палаты российского парламента.



Александр Варфоломеев является членом Совета Федерации от Народного Хурала Республики Бурятия с 2013 года. В 2016 году стал членом Комитета по социальной политике, в октябре того же года избран заместителем председателя комитета.



А 17 июня на 484-м пленарном заседании Совета Федерации Александр Варфоломеев предложен на должность первого заместителя председателя Комитета по социальной политике. За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно.



Поздравляя Александра Варфоломеева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствовала это назначение, отметив эффективный стиль работы сенатора от Бурятии.



Кроме того, на этом же пленарном заседании Александр Варфоломеев включен в состав парламентской комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.



Фото: council.gov.ru

