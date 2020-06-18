В Улан-Удэ представили проект нового аэровокзала аэропорта «Байкал»

«Новапорт» планирует ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса на 2022 год







Холдинг «Новапорт» представил в Улан-Удэ проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». В презентации приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В компании «Новапорт» напомнили, что ранее было принято решение о расширении площади нового терминала в аэропорту с 5000 до 6500 квадратных метров. Увеличение площади аэровокзального комплекса связано с обеспечением максимально комфортного обслуживания пассажиров.



«Каждый житель республики понимает, насколько значим для нас современный, удобный и комфортный аэропорт. Это создает не только условия для наших граждан по перелетам по стране и миру, но и открывает совсем по-другому Бурятию для гостей и дает толчок дальнейшему развитию всей республики. Поэтому отрадно, что инвестор, несмотря на сложную ситуацию, которая сегодня сложилась в стране, и дальше реализует проект. Также я благодарен им за решение увеличить площадь нового терминала, что только повышает пропускную способность аэропорта», - подчеркнул Алексей Цыденов.



В свою очередь Сергей Рудаков отметил, что компания и правительство республики совместно проработали все вопросы, возникавшие в рамках реализации проекта нового аэровокзального комплекса.



«Могу заверить, что аэропорт не выпадет из комплексного плана развития холдинга, который отдает приоритет развитию туризма на перспективу. Мы делаем все, чтобы обеспечить комфортное обслуживание пассажиров, чтобы у людей осталось хорошее впечатление по прилету в аэропорт. У нас все идет по плану. Прогнозы даже несколько лучше, чем ожидались, поэтому я могу сказать, что мы со своей задачей будем справляться», - сказал генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков.



Глава республики также затронул тему грузовых авиаперевозок. Географически Улан-Удэ занимает выгодное положение по направлению с востока на запад, что повышает коммерческую эффективность грузовых перевозок.



«Сейчас мы строим пассажирский терминал, что открывает перспективу развития грузового сообщения и следующим шагом будет пункт послепродажного обслуживания самолетов с инфраструктурой и новыми рабочими местами», - добавил Алексей Цыденов.



Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить нынешний пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза – до 1,5 млн человек в год, отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев.



Кроме того, для удобства пассажиров будущий аэровокзальный комплекс будет оборудован двумя телескопическими трапами. На сегодня все пассажиры из аэровокзала до самолета и обратно доставляются автобусами при любых погодных условиях. После запуска нового терминала для внутренних рейсов, существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год.



На презентации присутствовали руководитель Сибирского кластера холдинга «Новапорт», генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, и.о. генерального директора ООО «Аэропорт «Байкал» Ринчин Илтаков, заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин, заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Аюшеев.



Напомним, церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала аэропорта «Байкал» состоялась в апреле 2018 года с участием министра транспорта России, главы Бурятии и собственника аэропорта, председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко.



Фото: egov-buryatia.ru



