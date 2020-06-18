В Бурятии приостановлена работа гостевого дома на Байкале

«Любимый», в котором не соблюдались меры безопасности, попал под «антиковидные» санкции на 60 суток



В Бурятии при проведении мониторинга по выполнению профилактических мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в курортном селе Максимиха выявлены нарушения, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.



В гостевом доме «Любимый» (Максимиха, ул.Байкальская, д.14, д.19). отсутствуют дезинфицирующие средства, кожные антисептики, средства индивидуальной защиты (за исключением перчаток), влажная уборка номеров ведется без применения дезинфицирующих средств, не обрабатываются поверхности бытовых приборов и мебели, не проводится обеззараживание воздуха в помещениях, отсутствуют условия для обработки рук работников кожными антисептиками, перед началом смены не проводится «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, отсутствуют бесконтактные термометры.



Баргузинский районный суд деятельность гостевого дома «Любимый» приостановил на 60 суток, отметили в Роспотребнадзоре.



Фото: egov-buryatia.ru

