В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 2446

Летальность от COVID-19 в республике почти в три раза ниже, чем в среднем по России







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2446. Это на 54 больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 1332 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1561 человек, умерли 14 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 54 новых случаев COVID-19: шесть человек – прибывшие из регионов РФ, три человека – работники с рудника поселка Иракинда, шесть человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1408 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 500 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 371 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – пять больных (трое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 88 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2675 человек, с нарастающим итогом – от 139 184 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по состоянию на 17 июня летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,47%, сообщает Информационный центрпо мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По этому показателю Бурятия занимает десятое место среди регионов ДФО. За последнюю неделю этот процент снизился: по данным на 10 июня к летальному исходу привели 0,56% выявленных случаев коронавируса.



В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,77%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,31%, это второй показатель. Третье место занимает Приморский край с показателем – 0,92%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общий показатель смертности по РФ сейчас составляет - 1,35%.



Фото: pixabay.com

