18.06.2020
В Бурятии сельская школа ремонтировалась под угрозой УК РФ

В Бурятии сельская школа ремонтировалась под угрозой УК РФ

Судебные приставы проконтролировали выполнение предписания санитарных врачей  

В Тункинском районе Бурятии  под контролем судебных приставов администрация средней общеобразовательной школы села  Толтой обеспечила пищеблок вытяжной системой и произвела ремонт в кабинетах начальной школы и физики.

С таким требованием в суд обратились представители управления Роспотребнадзора по Бурятии после проверки исполнения ранее выданного предписания, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно из судебного решения, в связи с отсутствием финансирования образовательное учреждение не выполнило предписание надзорного органа обеспечить локальными вытяжными системами зоны максимального загрязнения и провести косметический ремонт школьных кабинетов. Старые неокрашенные поверхности со сколами и трещинами не давали возможности нормально проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений.

В рамках исполнительного производства администрация школы приступила к исполнению судебного решения после вручения судебным приставом требования и предупреждения об уголовной ответственности. Во исполнение требования в классах выровняли и выкрасили стены и потолки, а в кухонной и столовой зоне установили локальную вытяжную систему.

Фото: egov-buryatia.ru
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