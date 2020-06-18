В Бурятии сельская школа ремонтировалась под угрозой УК РФ

Судебные приставы проконтролировали выполнение предписания санитарных врачей



В Тункинском районе Бурятии под контролем судебных приставов администрация средней общеобразовательной школы села Толтой обеспечила пищеблок вытяжной системой и произвела ремонт в кабинетах начальной школы и физики.



С таким требованием в суд обратились представители управления Роспотребнадзора по Бурятии после проверки исполнения ранее выданного предписания, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно из судебного решения, в связи с отсутствием финансирования образовательное учреждение не выполнило предписание надзорного органа обеспечить локальными вытяжными системами зоны максимального загрязнения и провести косметический ремонт школьных кабинетов. Старые неокрашенные поверхности со сколами и трещинами не давали возможности нормально проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений.



В рамках исполнительного производства администрация школы приступила к исполнению судебного решения после вручения судебным приставом требования и предупреждения об уголовной ответственности. Во исполнение требования в классах выровняли и выкрасили стены и потолки, а в кухонной и столовой зоне установили локальную вытяжную систему.



Фото: egov-buryatia.ru

