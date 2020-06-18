В Бурятии «оживает» розница

Оборот общественного питания пока продолжает уменьшаться





В Бурятии в мае нынешнего года оборот розничной торговли увеличился по сравнению с апрелем 2020 года на 5,3 % , сообщает Бурятстат. В структуре оборота розничной торговли увеличилась доля непродовольственных товаров с 38,9 % в апреле текущего года до 41% – в мае.Темп роста оборота розничной торговли непродовольственными товарами в мае текущего года к апрелю (111%) опережал темп роста пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (101, %). Субъекты малого предпринимательства формировали 80,4 % всего оборота розничной торговли.А вот оборот общественного питания пока продолжает уменьшаться. В мае 2020 года он уменьшился по сравнению с апрелем 2020 года на 3,5 % , по сравнению с маем 2019 года – на 22,5 %.Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,9 % оборота, их оборот в мае сократился на 4,6 % по сравнению с апрелем текущего года и на 24,5 % – по сравнению с маем 2019 года.Отметим, оборот розничной торговли – косвенный признак оживления деловой активности в целом. Это означает, что поле «антиковидных» ограничений экономика постепенно восстанавливается.Фото: pixabay.com