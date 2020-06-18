В Бурятии осужден телефонный террорист

Условный взрыв обошелся ему в три года лишения свободы условно



В Бурятии в Северобайкальске вынесен приговор обвиняемому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Северобайкальский городской суд признал местного жителя виновным в «заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры» (статья 207 УК РФ).



С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, признанных смягчающими наказание обстоятельствами, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



В декабре 2019 года горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть Северобайкальского линейного отдела МВД России и сообщил о якобы готовившемся взрыве на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.



Фото: old-visual.rzd.ru



