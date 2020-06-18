В Бурятии тушат сложный пожар в прибайкальской тайге

В республике пожарным доставляют хлопоты возгорания от сухих гроз
В Бурятии продолжается тушение сложного лесного пожара в Прибайкальском районе. Возгорание возникло из-за сухой грозы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Тушение осложняется трудным рельефом местности - повсюду каменистые россыпи. Почти вся работа проводится вручную.
Площадь, пройденная огнем, составляет 30 гектаров. С огненной стихией в Прибайкальском районе сражаются 85 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Используется 12 единиц лесопожарной техники. Очаг возгорания локализован, проводятся работы по его дотушиванию.
Кроме того, за сутки в республике ликвидированы еще два грозовых пожара в Хоринском районе на общей площади чуть более 2 гектара. На тушении работало 13 человек из числа лесной охраны, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
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