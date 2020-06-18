Росрыболовству придется подсчитать ущерб от нефтепровода ВСТО

Байкальская природоохранная прокуратура в судах доказала экологический оппортунизм рыбного ведомства



Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура успешно оспорила в судах заключение Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства о согласовании строительства опор линий электропередач нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан», сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства согласовало работы по возведению трассы ЛЭП для нефтепрвода, которая пересекает реки. Для постройки велись вырубка защитных лесов, возведение опор и обустройство переездов. Между тем, при возведении и эксплуатации ЛЭП поймы рек частично теряют свое рыбохозяйственное значение. Ряд предусмотренных технологических решений влекли негативное влияние на водосборную площадь и водные биологические ресурсы (их кормовую базу), оказывая воздействие не только в период строительства, но и в течение всего периода эксплуатации.



Суд первой инстанции установил, что Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства согласовало деятельность, причиняющую вред водным биологическим ресурсам, без надлежащей оценки воздействия на них, без участия общественности и научного обоснования. Суд признал такое согласование незаконным.



Однако, не устранив противоречия выданного заключения требованиям законодательства, суд апелляционной инстанции (Верховный суд Бурятии) отменил это решение, заложив в основу отмены документы и доказательства, не являющиеся предметом оценки суда первой инстанции и не представлявшиеся в орган Росрыболовства на момент выдачи заключения.



Нарушение порядка принятия оспариваемого заключения Верховный суд Бурятии оставил без внимания, отмечают в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Отмена судебного акта первой инстанции и отказ в удовлетворении обоснованных требований прокурора фактически освободили Росрыболовство и застройщика от обязанности устранить допущенные нарушения и разработать мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду. А именно - рассчитать объективный объем и видовой состав молоди рыбы, подлежащей выпуску в рамках компенсационных мероприятий.



Такой подход противоречит основным принципам федерального закона «Об охране окружающей среды», который требует научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов.



В итоге Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила апелляционное определение Верховного суда Бурятии в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Поддержание Кассационного представления лично поддерживал Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков.



Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокурора и решением суда первой инстанции, отменив апелляционное определение Верховного суда Бурятии. Исполнение решения суда находится на контроле межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Фото: transneft.ru

