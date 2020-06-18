Чартеры спасут туризм на Байкале

Пандемия коронавируса заставила российских туристов посмотреть на достопримечательности своей страны



Выгоду от запрета полетов за границу может получить Бурятия – впервые в истории на Байкал организованы чартерные туры из Москвы.



Улететь на 9 дней и 8 ночей



Федеральный туроператор TUI определился с сеткой вылетов в собственной чартерной программе на Байкал. Чартерная цепочка туроператора на Байкал из Москвы стартует 4 июля, вылеты будут с 4 июля по 22 сентября каждые девять дней. Вылеты на Байкал планируются из Москвы 04.07, 12.07, 20.07, 28.07, 05.08, 13.08, 21.08, 29.08, 06.09 и 14.09. Рейсы будут выполняться из Домодедово. Туристы вылетают из Москвы в 21:00 и прибывают в Улан-Удэ в 08:00. Обратный рейс предполагает вылет из Бурятии в 09:00 и прилет в Домодедово в 10:30.



Собственную чартерную программу на Байкал TUI ставит впервые, и при активной поддержке Ростуризма она рассчитана на десять самых популярных направлений внутри страны. По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, основной упор правительство делает на развитие внутреннего и въездного туризма. Сейчас на одного россиянина приходится 0,4 поездки в год. А в странах, считающихся лидерами по туризму, это пять-семь путешествий за год.



- Турпакет на десять дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей, это достижение, — заявил на прошлой неделе Чернышенко.



На базе чартерной программы TUI формирует экскурсионные туры продолжительностью 9 дней/8 ночей. В системе бронирования минимальные цены на экскурсионные туры на Байкал такой продолжительности (программы «Здравствуй, Байкал» и «Байкал и невероятная Бурятия») стартуют от 42 785 рублей на человека при двухместном размещении.



- Эта цена включает перелет, проживание в отеле три звезды, трансферы, транспортное обслуживание, питание по программе полный пансион, трансферы и базовые экскурсии - обзорная экскурсия по Улан-Удэ и экскурсия по восточному побережью озера Байкал, – пояснили в TUI.



Дополнительно туристы могут оплатить и заказать экскурсии в этнокомплекс «Степной кочевник», в Иволгинский дацан – центр буддизма России, поездку к староверам Бурятии, прогулку по Чивыркуйскому заливу Байкала, тур на лежбище байкальской нерпы (Ушканьи острова) и остров Ольхон, Гусихинские термальные источники, в шаманский центр «Тэнгэри», посещение Этнографического музея народов Забайкалья, тур в Баргузинскую долину к лику богини Янжимы и другие.



- При желании туристы могут скорректировать длительность отдыха – продлить или сократить программу, так как в нашей системе можно пакетировать чартер и регулярную перевозку, - отметили в TUI.



В компании также отметили, что перечень байкальских программ этими маршрутами не ограничивается и будет пополняться. Сейчас специалисты TUI размещают новые программы на сайте.



Так, 10 июня в системе туроператора уже появился девятидневный пакетный тур «Байкальский релакс» за те же 42 785 рублей на человека. В стоимость тура входит перелет чартером туда и обратно, проживание в Улан-Удэ в отеле (гостиница «Бурятия» 4 звезды, «Сагаан Морин» 3 звезды) 3 ночи, проживание в гостиничном комплексе «Парк «Сагаан Морин» 5 ночей, трансферы, экскурсии (6 экскурсий, включая Иволгинский дацан), сопровождение русскоговорящего гида и питание по программе (завтраки).



За эти же деньги сейчас можно приобрести и тур «Заповедный Байкал 3 звезды». Здесь также включен чартерный перелет, шесть экскурсий, включая обзорную по Улан-Удэ, посещение поселка Танхой, «Байкальской тропы», Иволгинского дацана. В стоимость входят проживание в трехзвездочном отеле и завтраки.



«Это прорыв»



Местные специалисты туристической отрасли пока осторожно высказываются насчет перспектив чартеров.



- Нужно подождать до начала бронирования и понять объем интереса. Сейчас мы готовим программы на любой вкус и кошелек, - говорит руководитель турфирмы, гид со стажем Вячеслав Дмитриев.



Он отметил, что чартеры внутри страны для Бурятии это новшество.



- Это прорыв. Были у нас чартерные рейсы из Кореи, Японии, в Таиланд, Турцию. А теперь и москвичи.



По его мнению, при определенных условиях Бурятия может стать популярным направлением наряду с Камчаткой и Алтаем.



- Ожидаем, что будет спрос. Не высокомаржинальные заявки, так как люди на отдыхе сейчас экономят. Это будет экскурсионный, познавательный, экологический туризм. В Бурятии хорошо представлены возможности особо охраняемых природных территорий - Баргузинского и Байкальского заповедников, Забайкальского национального парка. Скорее всего, люди поедут именно туда, - уверен Дмитриев.



Уже сейчас загрузку от чартеров ожидают гиды, турфирмы, гостиницы, причем не только на Байкале, но и в Улан-Удэ. Потому что туристы могут заказать отдельно наземное обслуживание или проживание на Байкале, а также купить на сайте TUI билеты на чартерный рейс в Улан-Удэ.



- Оператор TUI нанял «Уральские авиалинии», раньше летавшие в Бурятию регулярно. Чартеры – это также дополнительная загрузка для аэропорта, - отметил коммерческий директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.



В этом году власти Бурятии в связи с пандемией коронавируса прогнозируют снижение доходов отрасли туризма на 80% по отношению к прошлогоднему показателю. В 2019 году объем платных услуг составил около 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет уплачено 163 млн рублей налогов. Спасут ли чартерные туристы сезон, узнаем уже в начале июля.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: pixabay.com