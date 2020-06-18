В Улан-Удэ создан научно-технический Совет по озеленению

Осенние посадки деревьев планируется провести уже с учетом рекомендаций Совета



В Улан-Удэ создан научно-технический по озеленению города. Он займется комплексными проблемами программы «Зеленый города», сообщили в мэрии столицы Бурятии.



В этот Совет наряду с сотрудниками городской администрации вошли ученые в области сельского хозяйства, специалисты по озеленению, архитекторы, общественные деятели и др. Такое решение принято 17 июня после онлайн-совещания, организованного администрацией Улан-Удэ и Комитетом городского хозяйства и посвященного отчету по весенним высадкам деревьев и кустарников в рамках муниципальной программы «Зеленый город», стартовавшей по инициативе мэра Игоря Шутенкова в 2019 году.



Тогда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч саженцев деревьев и кустарников. А к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 квадратных метров на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 квадратных метра. Весной 2020 года в Улан-Удэ было высажено 16 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Таким образом, всего за два года зеленых насаждений города сразу стало больше на 44 тысячи единицы.



«Это хорошая инициатива создание научно-технического совета по озеленению. Широкое обсуждение позволит при планировании озеленения городских территорий избежать упущений. В настоящее время администрацией города проводится огромная работа по озеленению. Мы также участвовали в прошлом году. Для городского лесхоза нашими сотрудниками было выращено более двух тысяч саженцев. Имеются небольшие недочеты. Рекомендуем обратить внимание на подбор и сочетание растений с учетом их биологических особенностей, четкое соблюдение композиционных и ландшафтных решений при строительстве объектов, – отметила Маргарита Сордонова, заместитель директора по научной работе и инновациям Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства. По ее словам, город давно нуждается в таком Совете.



Бурятскими учеными разработан ассортимент деревьев и кустарников, подходящих для озеленения города. Всего около 70 видов растений. Составлена эколого-биологическая характеристика, разработаны нормы посадки деревьев и кустарников, агротехника, рекомендации по уходу и обрезке деревьев.



По итогам многолетних исследований специалисты выяснили что, озеленять город лучше абрикосом сибирским, барбарисом сибирским, бузиной сибирской, грушей уссурийской, ильмом приземистым, кленом татарским, калиной обыкновенной, смородиной двуиглой, золотистой и т.д. Все сорта районированы для городских условий, зимостойкие и засухоустойчивые.



В свою очередь, представители БГСХА отметили, что необходимо обратить внимание на посадку многолетних цветочных культур.



«Многолетние культуры обладают широким разнообразием форм и расцветок. При этом они сохраняют высокую декоративность в течение нескольких лет. Мы можем предложить городской администрации разные эскизы и проекты озеленения территорий с использованием многолетних цветочных культур. Мы поддерживаем программу «Зеленый город». Проделана большая работа, которая необходима для того, чтобы наш город стал лучше, красивее, чище», – подчеркнула Эржена Имескенова, начальник учебно-методического управления, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» БГСХА.



Общественники выступили с инициативой создания зеленого каркаса вокруг города, чтобы в городе не было жесткого ветра, изнуряющего солнцепека, наводнений и песка.



«Понятие зеленого каркаса пришло в урбанистику со времен Советского Союза в 40-х годах. В те года не для красоты улиц, а для улучшения микроклимата городской среды учеными были составлены формы для математического расчета, исходящие из биоклиматических базовых параметров.



«В Бурятии надо определять ту породу дерева, которая подходит под критерий целесообразности, функциональности и эффективности, – рассказала Сажида Баталова, председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы», – А также использовать вертикальное многоярусное озеленение в перенасыщенных многоэтажками микрорайонах. Весной этого года по собственной инициативе я разработала проект по созданию лесопарка для активного отдыха горожан под названием «Лукоморье», как живого ландшафтного пространства и эколого-туристического объекта».



По словам Владимира Соснина, заместителя председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, создание совета было необходимо.



«Совет, который бы позволял с научной точки зрения, с учетом мнения общественности вести озеленение города, нам нужен. Сейчас он сформирован, будем совместно работать дальше. Радует, что откликнулись и ученые, и общественники, все готовы включиться в работу», – подчеркнул он.



Следующее совещание Совета состоится уже в июле.



Фото: ulan-ude-info.ru

