18.06.2020
Пенсионеры должны оформить карту «Мир» до 1 октября

Пенсионеры должны оформить карту «Мир» до 1 октября

Переход на платежную систему «Мир» с июля на октябрь отсрочили из-за коронавируса

С 1  октября 2020 года пенсии и социальные выплаты будут перечисляться  только на карты платежной системы «Мир». К этому времени все пенсионеры, получающие пенсии на банковскую карту, должны заменить «старую» карту на карту «Мир». Для этого  необходимо  своевременно обратиться в  кредитное учреждение и написать заявление на выпуск карты, сообщили в отделении ПФР по Бурятии.

Переход на получение пенсий на карту платежной системы «Мир» не влечет изменения даты доставки выплат, к  которой пенсионеры привыкли. Карта «Мир» в банках - доставщиках пенсий оформляется  и обслуживается бесплатно.

В частности, в Сбербанке карты «Мир» оформляются  и выдаются  пенсионерам по истечении срока действия карт платежных систем Visa,  Mastercard, Maestro и «Социальная», на которые они сейчас получают социальные выплаты. При этом при переходе на карту «Мир» номер счета остается прежним, поэтому получателям не нужно представлять документы в Пенсионный фонд. По такой же схеме работает «Почта банк».  

Получателем пенсий в других коммерческих банках данную информацию стоит уточнить заранее.  Если  при оформлении карты «Мир», все-таки,  произойдет изменение  расчетного  счета для зачисления пенсий, то пенсионерам следует направить заявление об изменении счета через личный кабинет на сайте Госсуслуг или ПФР, либо обратиться  в ПФР  по месту жительства со справкой о новых реквизитах банковской карты до 1 октября 2020 года.        
                
Если пенсионер не обратится в банк с заявлением о получении карты «Мир» до 1 октября, то после этой даты кредитное учреждение обязано  будет зачислять пенсию на специальный счет. После этого банк направит пенсионеру, не получившему карту «Мир», уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти в банк для получения денег наличными или же  с предложением написать заявление о переводе выплаты пенсии на карту «Мир». По истечении 10 рабочих дней, если пенсионер не явится в банк, то суммы пенсии будут возвращены в ПФР. А со следующего месяца выплата пенсии будет приостановлена.

Наряду с «Почтой России», в Бурятии пенсии выплачиваются  через 14  кредитных организаций.  Из них на сегодня в трех -  в банке «Финансовая корпорация Открытие», «ОТП банке» и банке «ВТБ» уже не производят зачисление  пенсий и социальных выплат на карты, не принадлежащие национальной платежной системе «Мир».

ВАЖНО! Гражданам, которые получают пенсию без использования платежной карты: на почте или на банковский счет (сберкнижку), оформлять карту «Мир» не нужно. За подробной консультацией можно обратиться в Центр дистанционного обслуживания клиентов ОПФР по Бурятии  8 (3012) 29-14-14

Фото: mironline.ru

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