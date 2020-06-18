Дачники остались без защиты

Как коронавирус повлиял на баланс сил в войне с вредителями



На фоне оживления сельхозвредителей «Центр защиты леса Республики Бурятия» отказал дачникам в проведении защитных мероприятий на их сотках. Возмущенные садоводы присылают в «Номер один» объявления с печатью центра и подписью директора. Мы попытались разобраться, в чем причина такого поведения чиновников. И выяснилось, что и тут виной всему пандемия.



Причем здесь COVID-19?



Дачников уведомили, что в 2020 году мероприятия по химической защите древесно-кустарниковых растений от заселения и повреждения стволовыми вредителями и болезнями отменены «в связи со сложной эпидемической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19».



Граждане не могут понять, что мешает специалистам вести эту традиционную работу на безлюдном дачном участке с соблюдением противоэпидемической социальной дистанции. Тем более, что эту работу садоводы оплачивают.



«Номер один» попросил директора Центра Александра Середкина объяснить читателям издания сложившуюся ситуацию.



Выяснилось, что обработка насаждений в СНТ, ДНТ – это не основная деятельность учреждения.



- Но она приносит доход, эти средства – хорошее подспорье для учреждения. Всем очень жаль, что пришлось принять такое решение. На нашу работу нарадоваться не могли садоводы, наши дедушки, бабушки, - искренне заметил директор.



Увы, в 2020 году в учреждении сложилось непростое положение с сотрудниками. Их стало не хватать. А основная деятельность, конечно, важнее.



- В Окинском районе на 30 тысячах гектаров тайги действует очаг сибирского шелкопряда. В этом году планируется его ликвидация. Двенадцать человек мы забросили 5 июня в район очага. Надо оценить, как прошла зимовка очага. Этот год нелетный, и гусеницы будут очень сильно поедать древесную растительность, нанесут огромный ущерб. Тем более, там орехопромысловая зона, водосборная, много рек, впадающих в Китой, - отметил Александр Середкин по поводу сотрудников центра.



В ведении центра находится также Якутия. К сожалению, якутский отдел попал под удар эпидемии коронавируса. Уже выявлен ряд сотрудников с этим заболеванием.



- Но необходимо выполнить государственное задание по лесопатологическому мониторингу и воспроизводства лесов. В связи с этим мы направляем в Якутию из Бурятии три бригады. Одна уже уехала и работает в Алданском районе. Они сдали анализы, все согласовали с Роспотребнадзором Якутии, люди живут на самоизоляции в лесу в палатках. Получилось так, что нет в наличии людей, которые могли бы работать по садоводствам, имели медицинский допуск и т. д. Мы очень серьезно думали, принимая это решение. Всего у нас инженеров-лесопатологов, занимающихся этим, 28 человек, - сокрушается директор.



А те 12 человек, которых вертолетом забросили в горную Оку, будут там на контрольном обследовании очага минимум 15 дней. После уточнения стартует обработка биопрепаратами с самолетов. Уже объявлены торги на услуги Ан-2 с опрыскивателями.



- В прошлом году в Окинском районе очень эффективно прошла обработка на границе с Иркутской областью. Тогда Ачинская авиакомпания выиграла тендер на обработку. Летали из Кырена. Правда, один самолет приземлился в тайге, можно сказать, разбился, но летчики остались живы. Там очень сложный рельеф - от 220 до 2600 метров от уровня моря. В каньонах ветра. В этом году в районе планируется авиаобработка 25 участков, - говорит Александр Середкин.



После 15 «шелкопрядных» дней в окинской тайге сотрудников вывезут назад, проведут обработку. Спустя полмесяца после опрыскивания их вновь забросят в очаг для оценки эффективности. Поэтому на обслуживание садоводств сотрудников не хватает.



В стада не сбивается



Между тем различные вредители, уничтожающие как сельхознасаждения, так и дикие, уже скоро выйдут на «охоту».



Например, в мае в республике началось оживление саранчи. Группу этих опасных вредителей называют нестадными саранчовыми. В организованные стада они в республике, слава богу, не сбиваются.



Шокирующих зрелищ наподобие пролета туч саранчи несколько дней назад в Иране, когда солнце закрыл бурый вихрь, как в песчаную бурю (только в воздухе не песок, а мириады насекомых похожего цвета), и массы насекомых разбивались о ветровые стекла двигающихся автомашин, залепляя их, в Бурятии не будет. Но при худшем стечении обстоятельств ущерб могут нанести и в менее организованном состоянии.



В настоящее время с приходом тепла началось массовое отрождение - саранчовые «вылупляются» из имеющихся запасов перезимовавших кубышек (капсул с яйцами. – Прим. ред.). Личинки появляются в Бичурском, Кяхтинском, Селенгинском, Тарбагатайском районах. На выявление личинок обследовано 1,9 тысячи гектаров, личинками заселено 0,7 тысячи гектаров. В ближайшее время они будут прыгать, а потом встанут на крыло.



- Два-три экземпляра на квадратный метр уже присутствуют. В среднем, может быть, полтора, в зависимости от района. Сегодня смотрим – две личинки прыгают, а через неделю будет четыре-пять. Отрождение началось в середине мая. Но они могут в разные сроки выходить. Если в июне поехать, то разных возрастов можно встретить. Будут и первого возраста, совсем маленькие, они только отродились. И второго, и третьего, - говорят в Бурятском филиале Россельхозцентра.



По словам специалистов, нынче отрождение саранчовых началось примерно на неделю раньше, чем в прошлом году.



- Весна рано наступила, - отметили в разговоре с корреспондентом «Номер один».



В 2020 году численность саранчовых ожидается на уровне прошлых лет. Если бы в момент отрождения шли заметные дожди, это помогло бы угнетению.



- Когда откладываются кубышки с яйцами и прошли дожди – тоже плохо влияет, - рассказывают специалисты.



Все зависит от погодных условий, но ожидается, что какого-то особенного ущерба возделываемым сельскохозяйственным культурам нанесено не будет.



- Кормовой базы, зелени в местах обитания им будет достаточно. Вреда выращиваемым, например, зерновым, не прогнозируется, - отметили в Россельхозцентре.



Популяцию саранчовых поддерживает то, что в республике много залежных земель, заросших травой.



Мотылек уже взлетает



В двух районах республики - в Селенгинском и Джидинском - начался лет бабочек лугового мотылька. Этот вид тоже может грозить опасностью сельским урожаям.



- Лет отмечался уже с 12 мая. А с 22 числа – массовый лет. Это в Селенгинском районе. В Джидинском районе после дождей не видно было, но сейчас тоже отмечен массовый лет, - рассказывают в Россельхозцентре.



Специалисты уверены, что это идет вылет именно местной перезимовавшей популяции лугового мотылька, а не летают бабочки, прилетевшие из других регионов.



Прошлой осенью организовали выезд в районы, исследовали почву - найдено много коконов данного вида. Так, много находили в Селенгинском районе.



- В прошлом году бабочки появились в июне, но это были залетные экземпляры из другого региона. Бабочки как таковые вреда не приносят. Вредят гусеницы лугового мотылька, поедающие овощные культуры и др. Но засуха в момент откладывания яиц плохо на них влияет – яйцекладки могут «сгореть». Бабочки появились, и откладка яиц начнется, допустим, через две-три недели, в зависимости от питания, кормовой базы, - поясняют специалисты.



Влияние на ситуацию может оказать ветер. Множество бабочек может просто улететь с сильными потоками воздуха за пределы Бурятии. Но может, наоборот, принести.



- В прошлом, кажется, году от нас так в Иркутск частично улетели, - вспоминают в Россельхозцентре.



Опасность лугового мотылька для экономики оценивается в термине «экономический порог». Если идет превышение порога - то это плохо.



- Если отрождение нормально пойдет, то количество вредителей может превысить экономический порог (в определенных районах Бурятии. - Прим. ред.). В личных подсобных хозяйствах, сельхозпредприятиях необходимо вовремя запастись инсектицидами и проводить обработки, если экономический порог вредоносности окажется превышен, - предупреждают сельчан.



Пороговые цифры различны. Например, по луговому мотыльку на свекле – это пять гусениц на квадратный метр в сухую погоду. Во влажную – 10-15. В среднем пять – десять гусениц уже должны заставить задуматься об обработке.



По саранчовым пороговый уровень - тоже 10-15, а по сибирской кобылке – пять личинок. Районные подразделения Россельхозцентра следят за положением и оповещают районы своего расположения о его развитии.



Кстати, в южной, центральной Бурятии бабочки лугового мотылька появляются дважды за теплый сезон. Для сравнения, в Закавказье за год может быть даже четыре поколения.



Таким образом, наша республика хоть и считается зоной рискованного земледелия, но война с насекомыми идет не менее активно, чем в более плодородных регионах. Несмотря на то, что пандемия сильно сократила «вооружение» людей против вредителей, сдаваться никто не намерен. За урожаи придется побороться, тем более что грядет кризис. А значит, растениеводство становится в какой-то степени стратегической отраслью для республики.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz